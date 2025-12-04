新／全聯鯛魚排藥檢羅生門！雲林地檢署正式立案追查來源

記者陳佳鈴／雲林報導

高雄衛生局檢出鯛魚排藥物超標，但業者自行送驗未檢出，檢驗呈現兩種結果，雲林地檢已經立案調查。（圖／翻攝畫面）

高雄市衛生局十月間在全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排」時，檢出不得存在的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028 ppm，引發外界高度關注。該批魚貨由雲林口湖漁類生產合作社供應，合作社自行委託第三方檢驗卻得到「未檢出」的結果，認定與官方檢測差異過大。檢驗結果宛如羅生門，雲林地檢署已主動立案調查，全面追查可能的污染來源與責任歸屬。

高雄市衛生局表示，當時抽驗採樣程序完整，樣品為全聯販售的原包裝產品，檢驗結果明確呈現禁用藥物殘留，因此依法公告並進入後續行政程序。衛生局強調，若食品業者對結果有異議，可於十五天內向「原抽驗機關」提出複驗申請，目前尚未收到正式申請。

雲林縣衛生局與高市衛生局同步介入調查後發現，該批鯛魚來源單一養殖場，經加工後僅供應全聯，共出貨約1萬5624片，已售出1萬3793片，回收1831片，分布於全台18縣市共369家門市。

供應商口湖漁類生產合作社表示，廠內均會依規定留樣一年，以利溯源。11月28日合作社將同批魚貨送至SGS檢測，報告顯示「未檢出」任何動物用藥殘留。總經理特助王揮評指出，魚貨進場後會先養一天再加工，送驗檢體確實與高市抽驗為同一魚池來源，合作社已向高雄市府申請複驗，並承諾全力配合調查，「希望儘早釐清問題在哪。」

另一方面，雲林縣衛生局與農業處也啟動全面溯源。衛生局已介入資料比對並持續抽驗；農業處則對養殖場實施移動管制，並採集池水、底泥、魚體及飼料送驗，預計下週出爐檢驗結果。

本案因官方與自主管理檢驗結果出現重大落差，疑點甚多，雲林地檢署已正式立案調查，後續將依檢驗報告、溯源資料及相關供述進一步釐清是否有人為、環境或流程上的污染因素，案件進展備受關注。

