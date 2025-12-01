新／全聯鯛魚藥檢超標來自雲林東勢 縣府稽查結果曝光：未檢出

記者陳佳鈴／雲林報導

全聯實業路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排（大）」在例行抽驗中，被檢出動物用藥恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）含量0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準。（圖／翻攝畫面）

高雄市政府衛生局於11月28日通報，全聯實業路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排（大）」在例行抽驗中，被檢出動物用藥恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）含量0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準。經追查來源，該批問題產品由雲林縣境內的某合作社供應，雲林縣府立即啟動食安處置程序。雲林縣府表示，該批產品於8月28日即完成魚池訪視及抽驗程序，檢驗單位於9月1日收樣，9月3日出具的檢驗報告顯示所有項目均為「未檢出」。

衛生局指出，問題產品效期為2027年9月16日。獲報後，本縣衛生局立即派員前往合作社進行查察，調查發現，該批魚貨由一名林姓業者提供，其魚池位於雲林縣東勢鄉。為確保源頭控管完整，相關資訊已移交由雲林縣動植物防疫所接手進行後續調查，包括養殖用藥紀錄、池水檢測及其他批次魚貨是否受影響等。

該批產品於8月28日即完成魚池訪視及抽驗程序，檢驗單位於9月1日收樣，9月3日出具的檢驗報告顯示所有項目均為「未檢出」。（圖／翻攝畫面）

本次涉及的不合格產品總量達3125公斤（每箱10公斤）。合作社現場已無任何庫存，產品全數販售予全聯實業。為避免問題商品流入市面，衛生局於11月28日第一時間通知全聯台北總公司，要求緊急下架並全面回收同批次商品，包含效期為2027年9月15日及9月16日兩種批號。

合作社表示，該批產品於8月28日即完成魚池訪視及抽驗程序，檢驗單位於9月1日收樣，9月3日出具的檢驗報告顯示所有項目均為「未檢出」。合作社進一步說明，其製程並不會混合不同魚主的原料，各批次皆以原魚池個別處理、個別包裝。

此外，合作社亦提供9月多次自主檢驗報告，包括9月1日、9月8日、9月25日與9月30日，所有檢測結果皆顯示未檢出任何動物用藥，強調工廠流程無異常，將全力配合主管機關查明此批產品的污染原因。

雲林縣府前往賣場稽查，該合作社則強調工廠流程無異常，將全力配合主管機關查明此批產品的污染原因。（圖／翻攝畫面）

