新／共軍圍台軍演衝著美日來 日本：盼對話和平解決紛爭

編譯張渝萍／綜合報導

中共解放軍近日大規模圍台軍演引起鄰國關切，繼南韓外交部30日發聲明稱希望透過對話與合作推動和平外，先前因日相高市早苗挺台言論，讓與中共關係急凍的日本也發聲，稱已向中國表達關切，同樣希望透過對話和平解決紛爭。

日本首相高市早苗（左）台灣有事論引發中日關係緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

日政府：對話和平解決

共同社31日報導，一名熟悉相關情況的消息人士30日表示，日本政府已向中國表達對中共本周在台灣周邊發動、並包含實彈射擊演練的軍事演習之關切。

該消息人士指出，日本方面於29日便向中共傳達，日本期待與這座由民主治理之島相關的問題，能透過對話以和平方式解決。

廣告 廣告

報導提及，此次共軍軍演緊接在美國總統川普批准一項可能超過110億美元的對台軍售案，以及高市「挺台」言論風波後。先前中共文宣已指出，演習除鎖定「分裂勢力」，也是為嚇阻「境外勢力」。

11月初時，高市曾在國會中表示，若台灣遭到攻擊，這將構成對日本「生存構成威脅的事態」，日本可能會在支援美國的情況下，動用自衛隊做出回應。此次軍演共軍在台海外實彈射擊，恐嚇意味滿滿，高市對此尚未發表聲明，低調處理。

李在明將訪中或被要求表態

而鄰國的南韓，外交部發言人朴一在30日的例行記者會上指出，政府希望台灣海峽的和平與穩定能夠持續，並期待兩岸能藉由對話與合作，和平發展關係。

朴一強調，南韓政府對台灣問題的基本立場並未改變，未來也將持續密切關注相關動向，在以朝鮮半島和平與穩定為最優先考量的前提下，積極推動符合國家利益的外交努力。

南韓總統李在明1月4日至7日將訪中，屆時在談及朝鮮半島與東北亞地區安全合作時，談及台灣的可能性也很大。先前韓媒分析指，中國可能也會要求南韓對中日衝突與台灣議題表態。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

共軍史上最大環台軍演 英國示警克制：勿再損台海和平穩定

共軍無人機俯瞰台北101？國防部打臉：共機未進24海浬 明顯認知作戰

中國測試立場？南韓總統訪中前共軍圍台軍演 韓外交部首度發聲

國際沉默、川普淡化中共圍台嚴重性 經濟學人：台灣應思考美國拋棄情境

