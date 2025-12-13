新／冷氣團發威！台14甲線恐結冰 今18時起預警性封閉





大陸冷氣團報到，公路局表示，台14甲線高海拔路段有固態降水及局部結冰機率，於今（13）日18時實施道路預警性封閉。

公路局說明，依中央氣象署資訊，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段有固態降水及局部結冰機率，為維用路人車安全，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於今日18時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進，明（14）日早上視天候及道路狀況，再決定開放通行，或限加掛雪鏈車輛通行。

公路局呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。

公路局提醒，相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

