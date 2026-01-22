新／冷氣團發威！合歡山急凍下冰霰 武嶺宛如夢幻仙境

冷氣團發威，合歡山武嶺一早氣溫降到接近零度，現場下起冰霰。（圖／東森新聞）





冷氣團發威，合歡山武嶺一早氣溫降到接近零度，現場下起冰霰，像是走進夢幻世界。

今武嶺一大清早就下起冰霰，植物上結滿霜十分漂亮，不過氣溫大約只有0度左右，民眾如果要上山賞美景，一定要先做好保暖工作。

翠峰路段有不少車輛在等待上合歡山，原定八點的管制也提早到七點就開始實施，車輛大約連綿兩公里左右。民眾表示，自己下午三點就從高雄出發準備來賞雪，晚上八點是第一台車抵達管制站的車，而他已經來合歡山很多次了，但是第一次遇到下雪。

冷氣團發威 全台低溫明顯

中央氣象署表示，今、明（23）兩日受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。若低溫搭配充足水氣影響，全臺3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上山區，有零星降雪機率。

廣告 廣告

今日基隆北海岸、大臺北山區有雨，有局部大雨發生的機率。桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。明日氣溫稍回升，基隆北海岸、大臺北、東北部及東部地區有局部短暫雨；東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

週六（24日）起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。25日、26日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

更多東森新聞報導

寒冷持續時間長！「防10度以下低溫」注意保暖

淑麗氣象／今晨最低溫8.3度！強烈冷氣團襲台 回溫時間曝光

0度線觸陸 威力直逼寒流！專家曝回暖時間

