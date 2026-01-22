新／割腕拒絕治療！台中醉男竟把護理師打到住院

澄清醫院中港院區昨天凌晨發生急診暴力事件，酒後割腕的26歲林男，竟然把男護理師打到腦症盪。（圖／翻攝畫面）





又見急診暴力！台中澄清醫院中港院區，昨天凌晨發生病患追打護理人員的暴力事件，院區一名男護理師遭一名酒後割腕自殘的男子追打，造成頭部外傷有腦症盪的狀況，目前受傷的男護理師正在住院治療，動手的醉男則在戒護就醫中，後續將依醫療法移送，而遭毆打的護理師也做完筆錄將對動手的醉男提告傷害。

昨天凌晨4時許，台中一名26歲林男，酒後在家與妻子爭吵後竟割腕自殘，經送往澄清醫院中港院區急診治療，因男子酒後情緒失控，拒絕治療與醫師爭吵並要離開醫院，過程詹姓護理師就向患者和其妻勸說。

孰料林男情緒失控，竟衝向男護理師並揮拳毆打，男護理師一度被打飛到床上，幸好警衛和另一名男護理師即時上前將暴走的林男控制住，並隔離在急診室門外，警方獲報趕抵後，立即調閱監視器影像，確認林男暴行。

因林男手腕有傷勢，目前由警方戒護就醫中，待傷勢穩定，訊後將依醫療法移送，另外遭毆打的詹姓男護理師，也以製作完筆錄，將對動手的林男提告傷害。警方強調，對於影響醫療行為之暴力事件警方絕不寬貸，將依法嚴查嚴辦，並持續強化與轄內醫療機構的聯防機制，於深夜時段增加巡邏頻率，確保醫護人員能在安全、受尊重的環境下執行勤務。

