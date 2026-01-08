新／北市大安區國中傳墜樓 16歲男命危送醫
台北市大安區一所國中，今天下午３時許發生墜樓意外，一名16歲男學生從高處墜落，警消獲報到場發現學生當場失去生命跡象，目前已緊急將學生送往國泰醫院急救。
