新／北市抽驗肉製品29件 2件標示不合格

臺北市政府衛生局針對市售肉加工品進行動物性成分鑑別。（圖／東森新聞）





為了解目前市面上肉加工食品在製作時是否混摻與標示或品名不符的肉品，以避免破壞消費者飲食禁忌並維護民眾權益，臺北市政府衛生局針對市售肉加工品進行動物性成分鑑別，114年11月至夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處抽驗市售肉加工產品，檢驗動物性成分共計29件，檢驗結果2件不合格，不合格率6.9％（詳如附件名冊）。

臺北市衛生局提醒，依據食品安全衛生管理法第22條規定，食品外包裝標示應標示「品名」、「內容物名稱」、「淨重、容量或數量」、「食品添加物名稱」、「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」、「原產地（國）」、「有效日期」、「營養標示」、「含基因改造食品原料」等項目。

廣告 廣告

另依食品安全衛生管理法第28條規定，食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，及食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告。如有其他經中央主管機關公告之事項，亦須標示於產品外包裝，如有標示不實，可依違反食品安全衛生管理法第45條規定，處新臺幣4萬至400萬元。

其中石二鍋台北安居店的「芋香貢丸」產品標示為豬肉，但檢出雞成分陽性，廠商為嘉楠食品工業股份有限公司，已於2025年12月9日已移請嘉義縣衛生局辦理。中山區長安東路的「大翔鐵板燒」所販售的特製牛肉片，則檢出豬成分陽性，廠商為樹森開發股份有限公司，也在2025年12月的時候，已經移請基隆市衛生局辦理。

臺北市政府衛生局呼籲食品業者，產品應清楚標示並完整揭露產品資訊，以維護民眾健康與消費權益。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。以上稽查結果，可至臺北市政府衛生局網站http://health.gov.taipei/查詢。

更多東森新聞報導

知名沙茶爐生肉放廚餘桶上 業者致歉：會改進

醫師家長瞞女兒腸病毒害群聚 衛生局重罰12萬

獨家／台中煲湯老店爆食安顧客「沒吃的菜」回收放冰箱

