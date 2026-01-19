新／北市萬華火警5人送醫 現場搶救畫面曝

今天上午台北市成都路159號發生火警意外，警消趕抵現場後緊急疏散住戶，其中有5人輕微嗆傷送醫，目前初步研判起火點在B1，詳細起火原因待釐清。（圖／翻攝畫面）





今天上午台北市成都路上一棟大樓發生火警意外，北市消防局獲報隨即派員現場搶救，所幸火勢稍早已經撲滅，整起火警意外造成5人輕微嗆傷送醫，由於火警一度傳出是從一樓火鍋店發生，但目前消防單位研判起火處位在B1處，詳細起火原因目前仍待火調人員進一步調查釐清。

今天上午北市萬華成都路發生火警意外，警消出動雲梯車搶救。（圖／翻攝畫面）

今天上午9時55分，北市消防局獲報位在成都路159號1樓冒出濃煙，北市消防局立刻派遣30部各式車輛以及87消防員前往搶救，警消陸續從該大樓內疏散，過程中有5位民眾受到輕微嗆傷，所幸送醫並無礙。

火勢在一個小時左右後順利撲滅，目前警消人員初步研判起火處位在B1處，詳細起火原因將待火調人員進一步釐清。

