新／北市警局長交接布達！蔣萬安：治安不是冰冷的破案率

今天上午11時，台北市長蔣萬安赴北市警局參加新任局長交接布達典禮，蔣萬安感謝過去李西河局長對治安投入極大心力，也勝讚接任的林炎田是警界行動派，並給出三大期許，希望新任北市警局長林炎田帶領團隊守護台北。

蔣萬安指出，交接不只是人事交接，更是責任交接，除了肯定上一任局長李西河，對治安投入極大心力，不只是口號而是交出各項漂亮的成績單，偵防打詐都是六都第一。

而這次新任北市警局長林炎田，是警大51期畢業，歷任高雄市警局刑大大隊長等重要職務，蔣萬安也盛讚林炎田是警界行動派，過去經手的重大刑案24小時破案的魄力和決心，可謂有目共睹。

蔣萬安對林炎田局長也有三個期許，首先是科技治安再進化，蔣市長希望在現有基礎上用AI大數據，讓犯罪在台北無所遁形；再來，守護市民的溫度，蔣萬安認為治安不是冰冷的破案率，市民走在路上乃至於等紅綠燈，還有搭捷運的安全感都要顧及；最後，蔣萬安強調，要做警察同仁最強的靠山，警察守護市民，市府守護各位警察同仁，要讓警察同仁在有尊嚴和保障下工作。

林炎田會後受訪表示，將秉持市長剛剛所講，包含專業科技溫度、效能與照顧人民的心態，在過往的基礎來做好首都治安的守護工作，再來因為馬上到跨年（農曆年），所有的重要交通運輸工具，公共場域、大百貨、大賣場與大型活動，都要把維安工作做好，也要請相關單位機關保全做好橫向聯繫，重要節日安全工作馬上就要到，一定要守護城市的安全，讓市民安心過好年。

