新／北市3月勞檢開罰名單曝光！台鐵「遲付退休金」挨罰30萬居冠

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「國營臺灣鐵路股份有限公司」因未依法按時給付退休金，遭處30萬元罰鍰，位居本次北市勞動局裁罰名單之首。（圖／東森新聞）





臺北市政府勞動局今（15）日公布115年3月份違反《勞動基準法》的裁罰結果，共計81家事業單位上榜，總罰鍰金額高達415萬元。其中「國營臺灣鐵路股份有限公司」因未依法按時給付退休金，遭處30萬元罰鍰，位居本次裁罰名單之首。

裁罰名單。（圖／臺北市勞動局提供）

台鐵欠付退休金遭重罰 醫材、動畫公司也上榜

根據勞動局數據，115年3月份罰鍰金額前五名的事業單位有國營臺灣鐵路股份有限公司30萬元、長德醫院管理顧問有限公司17萬元、美德耐股份有限公司15萬元、雋大實業股份有限公司15萬元、樂法美食股份有限公司和好動動畫股份有限公司各12萬元。

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勞動局局長王秋冬指出，國營台鐵公司本次違法主因是「未於勞工退休之日起30日內給付退休金」，違反《勞基法》第55條第3項規定，由於涉及勞工老年生計情節較重，因此裁處30萬元。

裁罰名單。（圖／臺北市勞動局提供）

五大違法態樣曝光 出勤紀錄「未計至分鐘」最常被罰

勞動局同步分析了本月企業違法的前五大常見態樣，如未逐日記載勞工出勤至「分鐘」、未依法給付平日延長工時工資、工資未全額給付、未依規定給予例假日或休息日以及拒絕、規避或阻撓勞工檢查員執行職務。局長王秋冬表示，出勤紀錄是保障勞資雙方權益的最基本文件，企業若僅以「時」為單位，或未落實記載，最容易觸法。

裁罰名單。（圖／臺北市勞動局提供）

員工是資產而非成本 推「勞條健檢師」助企業守法

勞動局強調，遵守法令不僅是義務，更是企業的社會責任。雇主應積極補充人力、合理調度，避免讓勞工長期超時加班，以維護身心健康。未來將持續透過各項專案檢查，強力監督事業單位。

為了協助中小企業避免因不熟悉法令而受罰，臺北市勞動局推出「勞條健檢師」免費服務。雇主可透過「臺北服務通」進行線上申請，或至勞動局權益中心臨櫃辦理，屆時將有專人預約輔導時間，協助企業優化勞動條件。勞動局呼籲，唯有勞資雙方共同合作，建立透明合法的薪資與休假制度，才能創造企業永續與人才留任的雙贏局面。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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