新／北投溫泉2死相驗家屬哀悽 週五解剖釐清真正死因

昨天發生在北投行義路某湯屋的2死悲劇，今天下午家屬來到北市懷愛館遺體相驗現場，因外觀無異狀，法醫將於本周五下午解剖釐清。（圖／李俊賢攝）





昨天傍晚，台北市北投區行義路上某湯屋發生2死悲劇，46歲郭女昨下午前往男友工作的湯屋泡湯，未料卻疑似因氣喘發作陳屍湯屋內，患有心臟病的李姓男友開門查看，疑似因太過緊張、情緒激動當場失去生命跡象，經送醫搶救不治，據了解2人雖無婚姻但育有一對子女，今天下午家屬前往北市懷愛館與檢察官會合進行遺體相驗，初驗並未發現外傷，預計周五在解剖釐清死因。

警方調查，昨下午郭女約2時30分左右來到湯屋泡湯，席間李姓男友和李男同事分別在3時和4時許都有關心並取得郭女有回應，直到5時許，李男同事發現郭女突然沒有回應，趕緊把在停車場調度的李男和同事叫回來。

檢察官會同法醫到懷愛館進行遺體相驗。（圖／李俊賢攝）

2人拿著鑰匙將門打開後發現，郭女竟然倒臥在溫泉池內一動也不動，李男立即要將郭女拉出搶救，同時間李男同事也跑去報案並要拿氧氣面罩來搶救，但回來時卻發下李男倒在門口處也沒了呼吸心跳。

北市消防局獲報後趕到現場，經查郭女已明顯死亡，雖緊急將李男送醫搶救，但仍回天乏術；據了解，李男平時有心臟方面的疾病，需要定期服藥，而郭女則有氣喘方面的問題，2人育有一個女兒和兒子，昨天還在服役的兒子緊急趕回台北處理。今天下午檢察官會同法醫到北市懷愛館相驗遺體，李男女兒、兒子面對提問不發一語快步提開。由於今天初驗並未發現有異狀，預計在周五進行解剖，釐清2人真正死因。

