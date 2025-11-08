《新‧北投‧驛》新展 探索百年車站記憶

記者黃朝琴／臺北報導

新北投車站《新‧北投‧驛》新展昨日登場，秋日暖陽中，這座百年木造老站規劃「尋味、玩味、韻味」3個展區迎接遊客，邀民眾登上藍皮車廂，與圓頭汽油客車看板合影，體驗車站建築拼圖，近距離觀察「老虎窗」構建，以及屋頂上「棟札」身分證，還可了解2輛日本 JR 九州溫泉觀光列車，從文化探索、生活體驗、歷史記憶，看見北投多層次樣貌。

《新‧北投‧驛》新展，規劃「尋味、玩味、韻味」3大區塊，探詢老車站的歷史脈絡與北投人文風貌，帶領民眾從不同角度認識北投的生活風景，在展覽、教育與文化交流之間，持續書寫屬於北投的當代故事。「尋味北投」主題區，設置大型復古漫畫風格的新版「北投人文觀光地圖」，由在地文史工作者楊燁以手繪製作，從在地人的角度出發，除了標示北投溫泉博物館、北投圖書館、地熱谷、硫磺谷等重要文化地標，也延伸到北投市場商圈、普濟寺、不動明王石窟、前衛戍醫院北投分院等文化地景，以生動筆觸提示北投各處精彩與好玩處。

「韻味北投」主題區，完整介紹這棟全木造結構的百年車站，主題區有好玩「拼圖裝置」，以車站建築本體為靈感，呈現1916年僅有4根簡陋柱子，歷經1930年變更設計，乃至1937年增建擴大1/3站體，讓觀眾在遊戲過程，了解車站歷經3個不同時期的外觀演變。「韻味北投」也推出《北投回溫─八頭里仁協會30週年公民行動展》，回顧「八頭里仁協會在車站返鄉運動中的關鍵行動與地方實踐，觀眾亦可看見民間社群在文化保存上的持續參與及力量。

新北投車站《新‧北投‧驛》新展昨日登場，民眾登上藍皮車廂，感受老車站溫度。（記者黃朝琴攝）