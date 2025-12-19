新／北捷命危者身分曝！目擊者：英勇男為阻嫌犯背後遭刺 大量出血命危

記者陳佳鈴／台北報導

1名民眾欲制止歹徒被砍成重傷。（圖／民眾提供）

北捷今（19）日下午 5 時 30 分許發生驚悚攻擊事件！正值下班尖峰時段，車站出口處突遭不明人士連續丟擲多顆煙霧彈，大量刺鼻濃煙瞬間瀰漫整個站區。現場不僅陷入極度混亂，更傳出嚴重的血腥暴力事件，一名 57 歲男子因試圖阻止嫌犯行為，不幸遭利器從背後突襲，現場大量失血，送醫前已無生命跡象，目前仍在全力搶救中。

目擊者描述，捷運台北車站出口處突然傳出幾聲沉悶爆裂聲，隨即橘白色的厚重濃煙迅速擴散，刺鼻的化學氣味讓民眾紛紛摀住口鼻、驚聲尖叫，大批乘客受驚下在站體內倉皇逃竄，場面一度失控。

根據初步調查，現場這名受傷男子表現極為英勇。當嫌犯連續丟擲煙霧彈製造混亂時，該男子不顧危險，第一時間衝上前試圖制止嫌犯進一步的惡行，並與嫌犯發生激烈拉扯。

男子的左手臂遭到深度砍刺，出現大面積血跡，隨後體力不支倒地，傷勢極度危急。救護人員抵達現場時，男子已呈現 OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。（圖／民眾提供）

不料，嫌犯竟突然抽出預藏利器，趁男子不備之際由背後發動猛烈攻擊。男子的左手臂遭到深度砍刺，出現大面積血跡，隨後體力不支倒地，傷勢極度危急。救護人員抵達現場時，男子已呈現 OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即在濃煙中進行 CPR 急救並緊急送醫，目前生死未卜。

台北市警察局捷運警察隊及中正一分局已火速封鎖事故出口。鑑識人員正針對煙霧彈殘骸及現場遺留血跡進行採證。

