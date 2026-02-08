新／北捷2站遭連續縱火！蔣萬安緊急發聲

社會中心／游舒婷報導

北捷傳出連續縱火案！今（8）日北捷大安森林公園站、善導寺站先後發生火警，目前已經逮捕一名72歲嫌犯。對此，蔣萬安緊急親上火線，透過臉書發聲，表示第一時間已經通報警察局及消防局處理，蔣萬安強調，市府團隊警戒並同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。

北捷男廁接連遭縱火，蔣萬安緊急出面說明。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

蔣萬安稍早透過臉書發聲，指出有可疑人士涉嫌在捷運大安森林公園站及善導寺站縱火，台北捷運公司發現異狀後，已經第一時間通報警察局及消防局處理。市府團隊也警戒、同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。

廣告 廣告

蔣萬安更新最新消息，針對縱火嫌疑犯，已經於下午2時30分左右遭到警方逮捕並帶回，詳細案情及相關說明將由警察局統一對外說明，請市民朋友安心、無須驚慌。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

快訊／北捷大安森林公園、善導寺站男廁陸續起火 黑煙狂竄乘客逃

中山站「雙刀男」搭捷運嚇壞乘客！稱防身、切水果 警依社維法裁罰

帶2把水果刀搭北捷引恐慌！30歲男胸前、左腿各插一把…露刀柄嚇壞乘客

暴力模仿？北捷案到台南隨機砍人 醫揭關鍵：出現「2特質」最危險

