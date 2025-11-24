新／南投男失蹤半月找到了！小貨車墜溪谷灌木下被尋獲 男臥車內成乾屍

記者陳佳鈴／南投報導

李男月初駕車出門後即失去聯繫，手機也無法接通，經過半個月被尋獲時發現他陳屍於車內。（圖／翻攝畫面）

南投縣一名62歲李姓男子於 10 月上旬駕駛公司小貨車外出後失聯，家屬報案協尋多日卻始終毫無音訊。直到今(23)日中午，一名草屯鎮雙冬里居民因水管破裂沿山茶巷下方溪谷巡查時，意外在灌木叢下發現一輛白色小貨車。透過車窗查看後，更驚見駕駛座上倒臥一具乾屍，警方到場後，才發現是失蹤多時的李姓男子。

據了解，李男居住於國姓鄉，本月初駕車出門後即失去聯繫，手機也無法接通，家屬隔日就向警方報案協尋也找不到人。經過近半個月，警方接獲報案到場後確認，該車輛確認為李男任職的營造開發公司名下小貨車。家屬也在第一時間被通知前往指認。然而由於遺體已高度腐敗、外觀難以辨識，身分仍須待檢警進一步鑑識與相驗結果才能確認。

李男墜谷地點相當隱密，車輛被雜木與竹林完全遮蔽，即使有車輛從產業道路經過，也難以發現谷底異狀。（圖／翻攝畫面）

墜谷地點相當隱密，車輛被雜木與竹林完全遮蔽，即使有車輛從產業道路經過，也難以發現谷底異狀。據悉，在李男失聯前，曾有在地居民與他短暫打招呼，並提醒他該路段坡陡狹窄、務必小心駕駛。事發地點附近無手機訊號，若發生意外也難以對外求援。

警方目前已封鎖現場蒐證，初步研判小貨車疑因不明原因自山路衝出邊坡墜落溪谷，車體卡在灌木間多年未被發現。確切死因與是否涉及其他因素，將由檢察官與法醫進一步釐清。

