新／南桑威奇群島發生規模6.0地震

根據USGS報告，阿根廷東南方海域的南桑威奇群島（the South Sandwich Islands）於台灣時間今（29）日15時30分左右，發生震矩規模（Mw）6.0地震，震央位於南緯57.814度、西經25.565度，地震深度74.7公里。

群島簡介

南桑威奇與南喬治亞群島是英國在大西洋南部的海外屬地，由一連串既偏遠且荒涼的島嶼組成，島上幾乎無常住人口，多為冰雪覆蓋與火山地形，主要用途是科學研究。

地震避難三要訣

1.趴下

翁梓華指出，強震會讓人完全無法站立，因此民眾可以在被震倒之前，先放低重心，避免跌倒時撞到重要器官，造成傷害，這也是第一個能保護自己的關鍵。

2.掩護

醫學論文中發現，掉落物造成的頭頸部外傷，是致命關鍵，因此民眾可以透過爬行的方式，找尋能夠掩護頭、頸部的地方，如穩固的桌子下方。翁梓華表示，如果真的找不到掩體，也要用四肢保護住頭、頸部。

3.穩住

若有成功找到掩體，則可以用手抓住掩體，讓身體處在保護掩體的底下。翁梓華提醒，民眾要隨時注意掩體是否能完整保護身體，也要適時調整姿勢，確保沒有部位露出。

地震存活三要訣曝光。（圖／翻攝自急診柯南．翁梓華醫師 臉書）

