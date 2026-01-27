新／南韓慘了！國會擺爛惹川普狂課重稅 台灣借鏡：朝野惡鬥國運恐陪葬

財經中心／師瑞德報導

南韓慘了！因國會拖延批准貿易協定，惹火川普直接將關稅從15%暴力調升至25%，昔日酸台灣「非邦交國」如今慘遭打臉。這記重拳示警台灣：未來台美協定送立院審議，若因政治惡鬥卡關，恐被川普視為「說話不算話」，慘淪下個關稅祭品！（圖／資料照片）

南韓慘了！美國總統川普稍早在個人社交平台Truth Social上發布重磅聲明，震撼全球經貿市場。川普宣布，即刻起將針對南韓進口的汽車、木材及藥品等關鍵商品，將關稅稅率從現行的15%一口氣調升至25%。川普在文中毫不留情地直言，這是為了懲罰南韓立法機構遲遲不批准美韓貿易協定，導致美方早已依約降稅，卻遭到韓方「拖延戰術」佔便宜。

這起發生在首爾的「經貿慘案」，正血淋淋地示範給台北看：隨著台美21世紀貿易倡議及雙重課稅協定陸續進入深水區，勢必得送進立法院審議。若屆時台灣也遭遇類似的政治角力阻礙，在奉行「交易至上」的川普眼中，台灣恐將成為下一個「說話不算話」的對象，難逃關稅報復的命運。

廣告 廣告

川普戰術解密！公開羞辱國會 將談判高度政治化

「為什麼南韓立法機構至今仍未批准？」川普在聲明中措辭強硬，將矛頭精準指向「韓國國會」。他細數時間軸，強調早在2025年7月30日就與南韓總統李（President Lee）達成「偉大的協議」，同年10月訪韓時雙方再次確認條款。川普怒火中燒地表示，美國行政部門早已展現誠意、迅速採取行動降低關稅以符合協議內容，但南韓方面卻遲遲沒有動作，這種「只拿好處不履約」的行為，徹底踩到了川普的底線。

川普這招「極限施壓」展現了典型的商人總統風格：他不跟你在外交辭令上兜圈子，也不管你國內有什麼政治難處，直接鎖定南韓經濟命脈：汽車產業，將互惠關稅由15%暴漲至25%。這不僅是經濟制裁，更是一種最粗暴的「公開羞辱」，意在逼迫南韓民眾將經濟崩潰的恐慌轉化為對國會議員的憤怒，迫使立法機構在最短時間內表決通過。川普向全世界傳遞了一個危險訊號：跟美國總統握手簽字只是第一步，如果你搞不定自家的國會，美國隨時會單方面撕毀默契，並祭出加倍奉還的制裁。

昔酸台灣「非邦交國」憑什麼 如今韓方踢鐵板淪笑柄

極其諷刺的是，把時間推回台美洽談「避免雙重課稅協定」傳出捷報的時刻，當時南韓青瓦臺與政界可是充滿了「酸葡萄」心理，對台灣極盡嘲諷之能事。據外交圈消息指出，當時南韓高層曾私下對美方給予台灣「快速通關」的禮遇感到不可置信。

當時南韓輿論甚至帶有優越感地分析，認為台灣能談成只是因為「運氣好」搭上地緣政治順風車，甚至暗示台灣只是美國抗中戰略下的一枚棋子，不像南韓是擁有實力的談判者。言猶在耳，如今南韓卻因為自家國會的一場政治拖延秀，直接被川普「洗臉」加徵25%重稅，重創現代、起亞等汽車大廠股價。對比當時嘲諷台灣的嘴臉，此刻的南韓總統與國會議員恐怕是笑不出來了，只能吞下這記迴力鏢的苦果，成為國際貿易談判上的負面教材。

台灣驚見「平行時空」 賴政府憂立院卡關成國安風險

南韓的「現世報」讓台灣產業界與政界冷汗直流，因為類似的劇本極可能在台灣上演，這絕非危言聳聽。根據我國《條約締結法》，正式的台美關稅與貿易協定屬於條約性質，行政院簽署後30天內必須送交立法院審議。換句話說，即便賴清德政府與美方談妥了所有條件，最終的「生殺大權」依然掌握在立法院手中。

目前台灣立法院呈現「朝小野大」的少數政府格局，在野黨已多次表態將對相關協定進行「嚴格審查」，甚至不排除退回重談。這種政治現實讓賴清德總統在談及台美貿易協定時，罕見地數度公開呼籲立法院應「超越政黨立場」給予支持。

政府高層的焦慮顯而易見：川普不會管台灣立法院有幾個黨、誰是院長、誰在杯葛。一旦立法院基於國內政治攻防而否決或無限期拖延協定，導致美方認定台灣「缺乏履約能力」或「意圖佔美國便宜」，台灣不僅將失去好不容易談下來的關稅紅利，更可能像現在的南韓一樣，瞬間從盟友變成川普殺雞儆猴的祭品。

別考驗川普耐心 立法院將是台美經貿最大變數

真正的風險不在談判桌上的技術細節，而在於「反對黨主導的立法院是否會卡關」。川普對南韓的雷霆手段證明了，他完全無視盟友國內的民主程序或政黨惡鬥，他只看結果。

如果台灣立法院重演南韓今日的拖延戲碼，以為可以透過拖延來換取國內政治籌碼，那將是大錯特錯。屆時台灣恐將面臨比南韓更嚴峻的經貿與外交衝擊，甚至影響美國對台的安全承諾信心。南韓今日的困局，已為台灣敲響了最大聲的警鐘：在川普時代，國內政治鬥爭若外溢影響到對美承諾，代價將是全民買單。

南韓慘了！因國會拖延批准貿易協定，惹火川普直接將關稅從15%暴力調升至25%，昔日酸台灣「非邦交國」如今慘遭打臉。這記重拳示警台灣：未來台美協定送立院審議，若因政治惡鬥卡關，恐被川普視為「說話不算話」，慘淪下個關稅祭品！（圖／翻攝自川普社交媒體Truth Social Media）

南韓慘了！因國會拖延批准貿易協定，惹火川普直接將關稅從15%暴力調升至25%，昔日酸台灣「非邦交國」如今慘遭打臉。這記重拳示警台灣：未來台美協定送立院審議，若因政治惡鬥卡關，恐被川普視為「說話不算話」，慘淪下個關稅祭品！（AI製圖）

更多三立新聞網報導

關鍵時刻！渣打揭財富重分配「9大」法則 做錯「獲利恐全吐光」

AI定義未來神車！老外捧錢跪求產能 「360°移動展」預登開跑

為什麼你是韭菜？幣安創辦人點破散戶盲點 「致命」操作讓你窮忙一生

101大神加持！攀岩職缺「薪」情大公開 正職推廣上看5萬

