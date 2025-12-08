新／反擊先告狀的惡人！中控惡意騷擾共機 日反駁：子虛烏有

編譯林浩博／綜合報導

中國軍機6日以火控雷達照射日方戰機，下一步只差開火，兩國本就緊繃的局勢急遽升高。中方指控，這是日本自衛隊「惡意跟監與騷擾」中國軍機所致，但日方於8日例行記者會上反駁此說法毫無根據。

中國軍機在遼寧艦起降。６日的共機以火控雷達鎖定日本戰機事件，讓本就緊繃的兩國關係，局勢更是急遽升溫。（圖／翻攝自X平台 @srbija_eu）

日本內閣官房長官木原稔於8日上午的記者會上稱，「關於自衛隊嚴重妨礙安全飛行的指控並不屬實」。

6日在日本沖繩縣東南方的公海海域，中國航空母艦「遼寧」號上的軍機起飛，並兩度以火控雷達鎖定日方自衛隊的戰機。有日本自衛隊資深官員透露，此舉形同「拔槍」，極具敵意，一不小心就會擦槍走火。

廣告 廣告

木原稔在記者會強調，在該「危險」事件之後，日本「將持續以冷靜與決心的態度應對」。

11月初日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發了這波中日關係緊張，亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）的資深研究員莫利斯（Lyle Morris）直言：「我認為解放軍顯然是刻意的。」

莫利斯告訴《日本時報》，事發地在沖繩本島與南大東島之間，就在宮古海峽以東，離日本本土十分靠近，「可說是具有挑釁意味的地點」。

再加上遼寧艦在進行軍機的起降演練，這都是經過精心計算，要發送給東京的強烈訊號。莫利斯說：「我認為解放軍正一步一步走向挑釁，像是火控雷達，以升高本就緊張的中日局勢。」

而日本首度公開中國軍機以雷達鎖定日方戰機的消息，也給兩國之間的唇槍舌戰，火上加油。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

火控雷達鎖定日本戰機 中國扯被滋擾：駁回交涉！堅決反對嫁禍於人

中共火控雷達鎖定日本戰機！前自衛隊幹部驚「極度挑釁」：如同拔槍

轟危險行為！共軍雷達照射日本戰機 高市早苗強硬發聲了

雷達門！解放軍反控日戰機跟監滋擾 「作賊喊捉賊」誤導輿論

