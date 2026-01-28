新／可惡！毒駕撞死屏東老婦逃逸 擁槍毒蟲躲高雄鳳山落網

有多項毒品、竊盜前科的吳姓毒蟲，昨天傍晚在屏東鹽埔鄉撞死71歲婦人後逃逸，時隔5小時後，警方循線在高雄鳳山逮人。（圖／翻攝畫面）





屏東鹽埔鄉昨天發生一起死亡車禍，一名71歲婦人慘遭自小客撞死，可惡的是肇事駕駛竟還駕車逃逸，警方掌握該車經常出入高雄市鳳山區，專案小組隨即前往該處查訪，過程中肇事駕駛駕車出現，警方隨即逮捕犯嫌，經查不僅藏有安非他命、依拖咪酯等多樣毒品，還搜出空氣槍4把和手槍1把，嫌犯唾液也成毒品反應，確認毒駕，警方訊後依毒品、肇逃和公危移送屏東地檢署並建請檢察官聲押。

警方在高雄鳳山區發現肇事車輛，車上還有明顯撞擊痕跡。 （圖／翻攝畫面）

屏東縣鹽埔鄉新埔路與仕絨路口，昨(27日)17時許發生一起嚴重交通事故，一名傅姓婦人（71歲）騎乘普通重型機車依號誌直行時，遭一輛自小客車闖紅燈撞擊，婦人當場重傷送醫，經搶救2小時仍宣告不治，肇事車輛事故後逃逸，涉犯肇事逃逸罪嫌。

廣告 廣告

警方搜出槍毒。（圖／翻攝畫面）

轄區里港警分局獲報後立即成立專案小組全力展開追緝，經調閱路口監視器鎖定車牌，發現爲權利車，增加查找難度，復經運用科技系統發現該車經常出入於高雄鳳山區某停車場，警方立即前往調閱該處之監視器追緝凶嫌，調閱過程中，眼尖之員警突然發現一特徵相符之車輛正駛入停車場內，經比對車輛撞擊痕跡確認該車即肇事車輛，隨即通報高雄市鳳山分局員警協助支援包夾圍捕，於昨天晚間10時許成功將車內吳男(42歲)逮捕。

警方將吳姓毒蟲移送。（圖／翻攝畫面）

經搜索吳男駕駛車輛，當場獲安非他命3小包、不明粉末藥丸、依托咪酯煙彈加吸食器1組、煙油2罐，另還搜出空氣槍4支、手槍1支，警方對吳嫌施以唾液快篩檢測呈第一級及第二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例、肇事逃逸致死及公共危險罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦並建請檢察官聲押。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

快訊／高雄晚間槍響！警追可疑車輛遭衝撞 開15槍制止

頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人

丟包害頂大學霸遭4車輾爛 司機「愧疚報警」來不及了

