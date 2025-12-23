新／台中嚴重車禍！女騎士與聯結車碰撞滿地血 命危送醫

台中西屯區的環中路今（23）日發生一起嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）





台中西屯區的環中路今（23）日發生一起嚴重車禍，一名女騎士與聯結車發生碰撞，導致她當場血流滿地，消防救護人員獲報緊急趕往現場，發現女騎士已經沒有呼吸心跳，趕緊將她送往醫院搶救，詳細事發原因和經過有待進一步調查釐清。

嚴重車禍發生在今日晚間6點左右，一名年約50多歲的女性機車騎士，在行經事發路段時，與一輛大型聯結車發生嚴重碰撞。由於撞擊力道強大，女騎士受傷後重摔倒地，現場血流如注。救護人員接獲報案後迅速趕抵現場，發現女騎士已當場失去生命跡象，狀況非常危急。

目前台中警方已經對現場進行採證，並調閱周邊的監視器畫面與聯結車的行車紀錄器，針對雙方的行駛動向以及當時的車速進行深入判讀，希望能儘速還原這場車禍的真相，詳細肇事責任也還要再釐清。

