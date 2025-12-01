新／台中少年無照自撞分隔島亡 後座少女驚嚇送醫「傷勢變嚴重」搶救中

記者陳佳鈴／台中報導

名16歲高姓少年無照騎機車，後座載著同齡少女，行經路口時不明原因失控自撞分隔島，強大撞擊力道使兩人當場彈飛倒地。(圖/翻攝畫面)

台中市南區建成路與合作街口今日凌晨5時25分發生一起死亡車禍！一名16歲高姓少年無照騎機車，後座載著同齡少女，行經路口時不明原因失控自撞分隔島，強大撞擊力道使兩人當場彈飛倒地。少年身受重傷送醫搶救，於上午8時許宣告不治。少女一度意識清醒，送醫後傷勢急轉直下，傷勢變嚴重仍在急救中。

警消到場時，兩人均受傷倒臥路旁，立即將傷者送往醫院急救。高姓少年全身多處嚴重外傷，經搶救仍不幸因傷勢過重宣告不治。後座魏姓少女則身上有多處擦挫傷，意識清楚，但因受到強烈驚嚇，目前尚無法向警方完整說明事發經過。

不過少女送醫後，傷勢卻急轉直下，傷勢嚴重陷入昏迷，稍早傳出傷勢變嚴重正在緊急搶救的訊息。

警方透露，兩人都是夜校生，騎著借來的車輛，家人表示，並不知道他們深夜出門，也不清楚出門要去做甚麼，直到接到警方電話才驚覺孩子出事。目前少年的大體仍在醫院，檢警將進一步相驗，釐清死因。

