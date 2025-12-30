新／台中新光三越氣爆奪5命！ 13人涉過失致死遭起訴

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，百貨已經在9月27日復業。（圖／東森新聞）





新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，百貨已經在9月27日復業，台中地檢署前後傳喚總公司滑姓副理、台中店長等多位高層，經偵辦10個多月趕在年底前結案，認定相關人等有過失，依過失致死、職安法等罪，起訴滑姓副理跟許姓店長等13人。

台中新光三越於2月13日發生嚴重瓦斯氣爆意外，造成5死39傷的慘劇，死者包括2名本國籍與3名澳門籍旅客。由於現場受爆炸衝擊波影響，建物格局與管線嚴重變形移位，大幅增加勘查難度；消防局火調人員為此歷經13次現場勘察，並投入近百人次全力蒐證。

針對事故起因，調查小組在12樓現場蒐集到煙蒂、電線、瓦斯管及圓盤切割器等多項關鍵證物。消防局除投入現有人力，更邀請專家學者組成氣爆鑑定委員會實地勘查，最終鑑定報告一致判定事故原因為瓦斯氣爆，並將全案移送地檢署進一步釐清刑事責任。



台中地檢署偵辦歷時10個多月，趕在年底前偵結。檢方認定相關人員涉有疏失，依過失致死、違反職業安全衛生法等罪嫌，起訴總公司滑姓副理、中港店許姓店長等共13名相關責任人。其中，許姓店長於9月26日遭傳喚，訊後諭知新台幣80萬元交保，並限制出境、出海。



在百貨復業進度方面，台中市政府於9月26日宣布，新光三越提送的恢復使用申請已通過審查。隨著案情偵查告一段落及安全檢修完成，台中新光三越百貨已於9月27日正式重新開門營業，試圖在重創後恢復正常營運。

