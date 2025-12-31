新／台中某醫學中心驚傳墜樓意外！20多歲女病患高處墜落 送醫搶救不治

記者陳佳鈴／台中報導

一名年僅 20 多歲的女性住院病患，疑從院區高處墜落，重摔於地面，搶救後仍傷重宣告不治。（示意圖／資料照）

即將迎接2026新年新希望的時刻，台中市某醫學中心今（31）日卻傳出一起令人心碎的墜樓消息！一名年僅 20 多歲的女性住院病患，疑從院區高處墜落，重摔於地面，傷勢極其嚴重，雖經院方急診團隊第一時間全力搶救，仍因傷重宣告不治。

根據初步了解，這起意外發生在今日傍晚，醫院大樓側邊突然傳出劇烈撞擊聲響，路過民眾與醫護人員上前察看，赫然發現一名年輕女性倒臥在地，因巨大的衝擊力導致身體嚴重變形。

院方人員見狀立即啟動緊急應變程序，就近將其送入急診室插管搶救。然而，由於受害者全身多處骨折、臟器受損極為嚴重，最終未能挽回年輕生命。警方調閱監視器畫面，以釐清該名女病患是如何離開病房前往墜樓地點，以及案發當時的具體經過。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

