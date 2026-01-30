新／台中民宅傳氣爆！70歲翁臉部、雙手燒燙傷送醫

台中驚傳氣爆。（圖／東森新聞）





台中后里區今（30）日下午4點多有一處民宅傳出氣爆意外，警消接獲通報到場，沒有明顯火勢，不過發現屋內東西凌亂，加上現場有桶裝瓦斯接頭脫落的情形，懷疑瓦斯氣爆，導致一名年約70歲的男子，臉部及雙手有27%的燒燙傷，倒在地上意識不清，緊急送往醫院救治，詳細案發過程轄區警方也正在調查釐清。

事發在台中后里區，后里分駐所報案表示，對面住宅有火煙，隨後消防立即派遣后里、豐原及外埔分隊，共出動7車20人到場。

警消到場後發現已無明顯火煙，但有桶裝瓦斯接頭脫落的情形，因此並未出水灌救，不過有一名年約70歲的男性臉部及手部1度燒燙傷27%，當下意識不清，救護人員第一時間處置後，緊急送往台中榮總救治，至於事發原因還有待進一步釐清。

更多東森新聞報導

「媽快死了！」台中土風舞師遭砍 求救訊息曝光

快訊／台中男砍廣場舞老師 徒步逃上國道遭撞

2男大生聚餐完突失聯 老同學接電話才知出車禍雙亡

