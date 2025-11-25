新／台中男接小孩突昏倒車上 當場無生命跡象

台中市晚間發生一起重大交通事故。（圖／警方提供）





台中市晚間發生一起重大交通事故。一名67歲男子開車前往幼兒園接送孩童時，疑因身體突感不適而突然昏倒，導致車輛失控滑行，進而撞上停放於路旁的一輛機車。

台中市北區在昨（24日）警消獲報。一名男子開車撞上路邊機車，男駕駛當場失去生命跡象。而被撞擊的女騎士則有多處擦傷。2人隨即被送往醫院進行搶救。但67歲男駕駛宣告不治身亡。

針對此起致命交通事故，警方已介入展開詳細調查，以釐清男駕駛出事原因，並確認事故發生的完整經過。

