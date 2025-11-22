新／台中霧峰1人遭撞「顏面撕裂」OHCA送醫搶救 車禍事故釐清中

即時中心／林韋慈報導昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，總共造成五車受損一人受傷，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線違規超車，不料先撞上前方準備左轉，由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。當時40歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈，欲返回對向的車內。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清，現場血跡斑斑。民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）遭撞的行人李男頭部受創、四肢多處擦挫傷，最初被送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重再轉送彰化基督教醫院治療；肇事駕駛沈男則雙腳韌帶受傷、頭部挫傷。彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，但腿部骨折，四肢仍有多處撕裂傷，正在急診加護病房持續觀察。警方調查後排除酒駕與競速等不法情事，並指出沈男當時準備前往員林市接送補習班下課的孩子，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝 更多民視新聞報導救人視同義務！李忠憲力挺海巡救援失火中船 管碧玲暖心回應曝光真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」

民視影音 ・ 1 天前