新／台中霧峰1人遭撞「顏面撕裂」OHCA送醫搶救 車禍事故釐清中
記者陳佳鈴／台中報導
台中市霧峰區今（22）日下午近4時發生一起重大交通事故！中正路與山腳路口，一名傷者疑在事故中遭猛烈撞擊，臉部出現嚴重撕裂傷，救護人員到場時已無呼吸心跳。消防隊獲報後迅速抵達，將傷者脫困並立刻送往亞洲大學附屬醫院搶救。目前肇事原因與事故細節仍待霧峰警方進一步調查釐清。
