新／台中驚傳恐怖砍人案 鄰居透露：疑酒後失控造成
台中大里區今（8）日下午驚傳街頭傷人事件，一名年約50多歲男子被發現倒臥血泊，左下腹遭利器刺傷，甚至臟器外露。消防隊到場搶救，發現男子對聲音還有反應，但意識模糊，緊急送往醫院搶救。警方初步了解，男子跟朋友爆發口角糾紛，朋友竟持刀刺傷他，傷人的朋友也已經主動在17點15分到案。
根據附近鄰居表示，傷者跟行凶者兩人是酒後發生爭執，之後一人遭水果刀刺傷，傷人的據傳是一間宮廟的宮主，遭刺傷的是來找他的友人，傷人的宮主年約60歲，被刺傷的友人年約50多歲。附近鄰居表示，這名被刺傷的男子經常來找這名宮主，常到這間宮廟拜拜，附近鄰居們都和這名傷者寒暄過。
鄰居透露，並不知道兩人發生爭執口角的細節，是兩人爭吵後，傷者跑出來說他被砍了一刀，鄰居們紛紛幫忙急救止血，等待救護車來，鄰居也表示應該是喝酒釀禍，因為砍人的宮主平時待人和氣。
鄰居接著指出，砍傷傷者的刀子很長，他們判斷像是水果刀，傷者臟器輕微外露，沒有到肚破腸流的程度，在動刀子之前疑似還有拿棍子毆打傷者的情況。
台中2男吵架！他遭刺腹「臟器外露」送醫搶命
台中市大里區內新街今（8）日發生一起持刀刺殺案，2名友人發生口角衝突，其中1人持水果刀刺向另1人，造成傷者臟器外露，送醫搶救。霧峰警分局警方下午5時15分將犯嫌逮捕到案，詳細案情釐清調查。
喝酒鬧口角好友反目揮刀狠刺腹 送醫幸無生命危險
台中大里區的私人宮壇今（8）日下午發生一起刺傷案，一名年約57歲的賴姓男子與61歲李姓友人爆發爭吵，左下腹遭水果刀刺傷，已送往醫院搶救，沒有生命危險，嫌犯也主動到案接受警方偵訊。事發在8號下午四點多，
台中大里驚傳砍人案！友人口角爆衝突 男子遭刺致臟器外露送醫搶救
警方表示，現場於下午5時15分將涉案嫌疑人逮捕到案。詳細案情仍在調查中，後續將交由台中地檢署偵辦，釐清動機、刀傷部位及完整傷勢。此案發生在市區住宅巷弄內，引起當地民眾震驚。嫌犯與被害人原為友人關係，後因口角升高至肢體傷害，目前警方尚未公布被害人姓名與傷勢狀況...CTWANT ・ 10 小時前
