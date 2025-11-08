新／台中驚傳恐怖砍人案 鄰居透露：疑酒後失控造成

大里砍人案發生現場，警方拉起封鎖線蒐證。（圖／東森新聞）





台中大里區今（8）日下午驚傳街頭傷人事件，一名年約50多歲男子被發現倒臥血泊，左下腹遭利器刺傷，甚至臟器外露。消防隊到場搶救，發現男子對聲音還有反應，但意識模糊，緊急送往醫院搶救。警方初步了解，男子跟朋友爆發口角糾紛，朋友竟持刀刺傷他，傷人的朋友也已經主動在17點15分到案。

台中發生砍人案的民宅已經被警方拉上封鎖線。（圖／東森新聞）

根據附近鄰居表示，傷者跟行凶者兩人是酒後發生爭執，之後一人遭水果刀刺傷，傷人的據傳是一間宮廟的宮主，遭刺傷的是來找他的友人，傷人的宮主年約60歲，被刺傷的友人年約50多歲。附近鄰居表示，這名被刺傷的男子經常來找這名宮主，常到這間宮廟拜拜，附近鄰居們都和這名傷者寒暄過。

根據幫傷者止血鄰居透露，傷者與行凶的李姓男子疑似是酒後起爭執。（圖／東森新聞）

鄰居透露，並不知道兩人發生爭執口角的細節，是兩人爭吵後，傷者跑出來說他被砍了一刀，鄰居們紛紛幫忙急救止血，等待救護車來，鄰居也表示應該是喝酒釀禍，因為砍人的宮主平時待人和氣。

行兇的李姓男子家中平時經營宮廟。（圖／東森新聞）

鄰居接著指出，砍傷傷者的刀子很長，他們判斷像是水果刀，傷者臟器輕微外露，沒有到肚破腸流的程度，在動刀子之前疑似還有拿棍子毆打傷者的情況。

李男落網時，警方也查扣砍傷賴男的凶刀。（圖／東森新聞）

