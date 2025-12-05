新／台南南區塑膠工廠火警！32車62人衝現場灌救

今（5）日晚間，台南市南區明興路321巷內一處塑膠模具製造工廠傳出火警。（圖／翻攝畫面）





夜晚時分，工廠火警警報響起，總是令人心頭一緊。今（5）日晚間，台南市南區明興路321巷內一處塑膠模具製造工廠傳出火警，現場冒出大量濃煙，驚動了周邊居民與路過民眾。台南市消防局獲報後，立即調派大批人車前往現場灌救，所幸火勢在約1小時後被撲滅，未造成人員傷亡。

火警發生在今晚8時36分左右，當時有民眾路過明興路321巷時，發現一家塑膠模具製造工廠有大量濃煙竄出，立即通報消防局。

台南市消防局接獲報告後高度重視，為防範塑膠廠內易燃物擴大延燒，迅速調派共32車、62名消防人員趕往火場。更值得注意的是，本次救災行動還特別動用了1台無人機及1台消防機器人，以高科技設備協助救援與偵查。

消防人員抵達現場後，立即布線出水搶救。經查，起火點位於工廠的倉庫內部，主要燃燒的物品是塑膠製棧板。由於塑膠製品燃燒會產生大量濃煙，且容易助長火勢，讓現場情勢一度緊張。

所幸消防人員迅速控制火勢，並在約晚間9時29分成功將火勢撲滅。消防局表示，這起火警無造成任何人員受傷或受困，是不幸中的大幸。目前，消防局已完成火勢殘火處理，起火原因及財物損失，仍有待消防局火災調查科進一步採證與調查釐清。

