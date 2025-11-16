新／台南嚴重車禍！機車撞到解體 1人慘死、1人命危

發生恐怖車禍。（圖／東森新聞）





台南善化台1線313Ｋ處今（16日）上午11時29分傳出一起嚴重車禍，2部同向機車因不明原因發生追撞，65歲郭姓女騎士當場倒地、失去呼吸心跳，經緊急送往麻豆新樓醫院搶救後，仍因傷勢過重，稍早宣告不治。

警方初步調查，事故發生在善化啤酒廠附近，２部機車當時皆沿台１線往北行駛，行經接近成功路口時發生追撞，強烈撞擊造成郭女機車坐墊噴飛，物品與零件散落滿地，郭女倒臥路面失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

另名37歲林姓男騎士在事故後意識不清，但對疼痛仍有反應，後續被送往柳營奇美醫院救治。詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步調查釐清。

廣告 廣告

警方表示，該路段沒有監視器，警方也正再在調事發現場的目擊者或是路過的人車，來協助車禍發生原因。

更多東森新聞報導

新店騎士撞單車老翁 他自行就醫突昏迷死亡

只差10Ｍ就相聚！高雄婦遭水泥車撞亡 家屬難接受

獨家／五分埔車禍！休旅車衝人行道 撞路人、服飾店

