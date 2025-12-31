新／台南市長最新民調曝光 3強角力進入關鍵期

最新民調顯示，民進黨不論推派林俊憲或陳亭妃出馬，對上謝龍介皆呈現安全領先盤。圖／翻攝臉書





2026 年台南市長選舉提前升溫！由〈雨晴指標〉揭露的最新民調顯示，無論民進黨推派林俊憲或陳亭妃出馬，對上國民黨潛在參選人謝龍介，現階段皆呈現明顯領先態勢，藍綠三強的態勢明顯；若回到民進黨內初選比較，則由陳亭妃暫居上風，但仍存在不小變數，進入初選決勝的關鍵期。

這份民調在29日到30日進行的民調結果顯示，在「林俊憲對決謝龍介」的情境下，林俊憲支持度為 45.3%，明顯領先謝龍介的 25.6%，雙方差距近 20 個百分點，未表態比例為 29.1%。民調分析指出，林俊憲在多數市議員選區皆維持領先，整體態勢已超出抽樣誤差範圍，屬於穩定領先盤。

若改由陳亭妃對上謝龍介，差距則進一步擴大。民調顯示，陳亭妃支持度達 53.8%，對上謝龍介僅 19.3%，雙方相差 34.5 個百分點，未表態為 26.8%。值得注意的是，陳亭妃在所有市議員選區皆取得領先，顯示其在對外選戰上的整體結構更為穩固。

熟悉台南選情的人士指出，這份民調清楚勾勒出一項關鍵趨勢，現階段無論民進黨由誰出線，對上謝龍介皆屬「安全領先盤」，國民黨在台南市長選戰仍面臨結構性劣勢。

不過，若在民進黨內部互比，初選態勢則呈現不同風貌。民調指出，在「林俊憲與陳亭妃」的黨內對比中，陳亭妃以 43.0% 支持度領先林俊憲的 33.1%，差距為 9.9 個百分點，未表態仍高達 23.9%。雖然陳亭妃暫居上風，但未表態比例接近四分之一，顯示黨內選情仍有整合與變動空間。

從選區分布來看，陳亭妃在多數市議員選區領先林俊憲，但部分選區差距有限，仍屬拉鋸狀態；此外，部分未表態比例偏高的選區，被視為後續初選關鍵觀察點。

民調也顯示，不同支持者在對外選戰中的「轉移傾向」有所差異。分析指出，陳亭妃支持者在特定對比題組中，轉向支持謝龍介的比例相對較高，而林俊憲支持者的轉移率則明顯較低，反映兩位民進黨人選在支持結構上的差異。

本次民調由〈雨晴指標〉執行，調查地區為台南市，訪問對象為年滿 20 歲以上之成年民眾，調查時間為114年12月29日至30日，於晚間6時30分至10時進行電話訪問，總計完成 1,069 份有效樣本，在 95% 信心水準下，抽樣誤差約為正負 3 個百分點，並依行政區、年齡與性別進行加權處理。

陳亭妃對上謝龍介的民調。翻攝畫面

