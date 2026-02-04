新／台南、苗栗接連爆傷人襲警！ 警政署說話了

近日台南、苗栗接連發生隨機傷人、襲警案，警政署今天肯定同仁英勇果斷執法、即時制止犯罪之作為。（圖／東森新聞）





針對近期於臺南、苗栗地區發生之傷人案件，警政署高度重視，對於第一線同仁在案發後英勇果斷執法、即時制止犯罪之作為，給予高度肯定，並對受傷同仁表達關懷與慰問。為確保社會安定，警政署已要求各級警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，落實保障國人生命財產安全。

臺南與苗栗同仁在面對突發暴力事件時，均展現專業素養、即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌以避免危害擴大，充分展現訓練成效。警政署再次重申，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，另請全體警察同仁於執行勤務時，務必在確保自身與民眾安全的前提下，維護社會治安。

適逢年關將近，為避免類此暴力事件再次發生，警政署已通令全國各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所，增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。

警政署強調，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪之決心。未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關橫向聯繫，深化社會安全網之網絡協調，確保案件通報、指揮與調度之有效遂行，以建構安全生活環境，讓全國民眾安心過好年。

