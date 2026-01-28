新／台灣下一站！不只黃仁勳 世界級科技巨頭「密會地點」曝光

財經中心／師瑞德報導

輝達執行長黃仁勳來台後動向備受關注，下一站確定將出席由思科主辦的「AI峰會（Cisco AI Summit）」。這場將於2026年2月3日（太平洋標準時間）舉行的線上盛會，匯聚了OpenAI執行長阿特曼、Google、微軟等科技巨頭高層，以及AI教母李飛飛等頂尖領袖，共同探討全球AI經濟的構建、治理與未來議程。峰會將由思科執行長Chuck Robbins親自主持，無需註冊（圖／翻攝自思科網站）

黃仁勳來台後，下一站目的地出爐！輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳，確定將出席由網路巨擘思科（Cisco）所主辦的重量級「AI峰會（Cisco AI Summit）」。這場匯聚全球頂尖科技領袖的盛會，將於太平洋標準時間2026年2月3日以線上直播形式舉行，共同探討人工智慧經濟的未來發展藍圖。

聚焦AI經濟建設 探討全球規模的構建與治理

本次思科AI峰會的主題定調為「AI經濟的建設者（The builders of the AI economy）」。會議核心目標在於深入探討如何在「全球規模」下，進行AI的基礎建設、應用擴展，以及至關重要的治理議題。這顯示出AI產業已從單純的技術競爭，走向建立全球性經濟體系與規範的關鍵階段。

科技巨頭齊聚！輝達、OpenAI、Google頂尖領袖列席

思科此次釋出的講者名單堪稱「夢幻陣容」，匯集了當今AI領域最具影響力的人物。除了備受矚目的輝達執行長黃仁勳之外，OpenAI執行長山姆·阿特曼（Sam Altman）也將出席擔任演講嘉賓。

其他重量級與會者還包括：矽谷知名創投Andreessen Horowitz共同創辦人Marc Andreessen、亞馬遜AWS執行長Matt Garman、「AI教母」暨World Labs創辦人李飛飛博士、微軟技術長Kevin Scott、Google負責AI基礎設施的副總裁Amin Vahdat，以及Intel董事Lip-Bu Tan等人。此外，來自Anthropic、Figma、Box等知名科技公司高層，甚至白宮官員Brett McGurk與Anne Neuberger也將參與討論，陣容橫跨晶片硬體、軟體模型、雲端服務、風險投資到政府政策制定者。

思科高層主持！塑造AI未來的議程

本次峰會將由思科董事長兼執行長Chuck Robbins，以及總裁兼產品長Jeetu Patel親自主辦與主持。思科旨在透過這場峰會，提供一個與世界級科技領袖進行未經過濾的對話平臺，共同制定「塑造AI未來」的議程。

活動預計於太平洋標準時間2026年2月3日上午9點至下午3點舉行（台灣時間為2月4日凌晨）。為擴大全球參與度，思科表示本次直播無需事前註冊即可線上觀看。

