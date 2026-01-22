新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救

國際中心／游舒婷報導

台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。

日本熊本縣阿蘇火山發生空難，台灣夫妻、直升機飛行員仍失聯。（圖／讀者提供）

回顧這起事故，20日上午，一架從阿蘇市動物園「阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）」起飛的觀光直升機突然失聯，隨後在阿蘇中岳火山口內發現機體殘骸，判斷已發生事故，不過機上的兩名台灣夫妻、直升機駕駛員尚未被找到。消防單位坦言，在火山口內進行搜救面臨前所未有的挑戰，不僅是地形，火山口還有危險氣體噴發的可能。

日本運輸安全委員會主要調查官指出，在火山口發生航空事故應是日本國內首例，目前當地相關單位仍在繼續搜救，阿蘇市長松嶋和子也在22日中午親自到案發現場視察，隨後宣布即刻起封閉阿蘇火山口的參觀區。

