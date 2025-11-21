新／台灣有事惹怒中國！高市早苗：推進中日戰略互惠方向未變

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗先前在質詢時，針對台灣有事的發言引起中國強烈反彈，中國更是祭出一連串的反制行動。根據日媒報導，高市早苗今（21）日接受日媒訪問時表示，自己對於中日戰略互惠的整體方向「立場沒有任何改變」。

中國國家主席習近平、日本首相高市早苗。（圖／翻攝自新華網、高市早苗Instagram）

日本《產經新聞》報導，日本首相高市早苗21日下午啟程前往南非出席G20峰會，在出發前，她在首相官邸接受媒體採訪。對於她先前在國會關於「台灣有事」及「存立危機事態」的答詢引發中國反彈，外界詢問她是否正在安排與中國國務院總理李強會談，她沒有作出回應。

針對相關風波，高市早苗強調，她在上月底與中國國家主席習近平會談時，雙方已確認「全面推進戰略互惠關係」及「構築建設性且穩定的日中關係」的大方向，並再次表示「這樣的基本立場完全沒有改變」。

至於何種情況會被認定為「存立危機事態」，她表示，政府會在掌握所有資訊後進行整體判斷，並強調「政府的立場始終如一」。

