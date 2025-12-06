新‧台灣派對 耶誕飄書香味

市圖舉辦「新‧台灣派對」，以台灣文學為核心精神，融入書中意象，成為極具在地溫度的台式耶誕樹。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市立圖書館二０二五「新‧台灣派對」，以台灣文學為核心精神，精選二十本具代表性的台灣文學作品，將書中人物、場景與象徵意象化為充滿台灣風土、庶民情感與閱讀氣息的光影燈板，這些文化元素與西洋節慶經典的耶誕樹造型巧妙融合，成為極具在地溫度的台式耶誕樹。

六日晚間於閱之森公園耶誕主樹區，所有人共同翻開象徵閱讀啟航的「會發光的書」，透過「開卷」，一起點亮耶誕樹。菜奇鴨、夜奇鴨、好想兔、小賤狗等人氣ＩＰ，也驚喜搭乘耶誕車現身，陪伴市民迎接溫暖歡樂的耶誕夜晚。

文化局長黃雅玲表示，今年將西洋耶誕象徵與台灣的人文精神結合，打造一棵融合文學、在地文化與創意設計的台式耶誕樹，在節慶氛圍中，看見不同世代的台灣故事與土地記憶。

活動也結合台灣閱讀節，推出包括台語親子說故事比賽、蛙寶故事團原創台語劇及「閱讀豪門｜書富比拍賣會」、書香市集與小小消防員體驗等多元節目。

此次台式耶誕樹以二十部台灣文學經典為創作基礎，包括楊逵《送報伕》、黃春明《兒子的大玩偶》、王禎和《嫁粧一牛車》、楊双子《台灣漫遊錄》等。作品橫跨日治、戰後到當代文學，呈現近百年台灣社會的小人物生命力、庶民幽默、市井記憶與文化軌跡，以視覺設計重新詮釋文學，使文本意象在光影中重生，讓文學不再只停留在書頁，更走入公共空間。

活動也邀請iColor愛客樂主唱邱廉欽獻唱，並與大東橋商圈合作，推出「台南ＹＡ誕城」市集，耶誕點將展至明年一月十一日，七日則由原委會舉辦「深耕‧收穫在台南」部落大學成果展。