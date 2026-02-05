新／台積電內鬼洩密案 2工程師300萬、200萬交保

台積電「內鬼」洩密案，涉案的3名工程師，遭智財法院裁定從1月23日起延長羈押禁見2個月。（圖／東森新聞）





台積電「內鬼」洩密案，涉案的3名工程師，智財法院才裁定從1月23日起延長羈押禁見2個月，但其中2人請求具保停押，經過合議庭審裡，分別裁定300萬和200萬元交保。

回顧整起案件，陳姓工程師被查出，曾在台積電工作8年，後來到日商東京威力科創行銷部門任職，為了協助新東家，找上在台積電的兩名學弟，要求他們以遠端工作的方式登入台積電系統，大量翻拍機密。

高檢署認為東京威力科創，依法對轉任的陳姓工程師負有監督責任，但未善盡防止違法行為，涉嫌違反國家安全法，在今（2）日追加起訴。高檢署認東京威力公司涉有營業秘密法第13條之4、國家安全法第8條第7項等法人刑責共計4罪，分別求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，定應執行1億2千萬，也成為我國首件因國家安全法起訴法人的案例。

至於首波被起訴的3名工程師，智財法院上個月裁定延押2個月，但其中吳姓和戈姓工程師請求具保停押。合議庭今（5日）裁定吳男以300萬交保、戈男200萬交保，限制住居、出境出海，同時實施科技監控。

