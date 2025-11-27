新／台積電提告羅唯仁！英特爾表態「全力支持他加入」 嗆指控沒依據

財經中心／黃韻璇報導

台積電對羅唯仁院士提告。（圖／資料照、翻攝自工研院臉書）

台積電25日宣布正式對羅唯仁院士提告。台積電在聲明中指出，前台積電資深副總羅唯仁將2奈米相關機密帶往英特爾任職，違反競業條例。對此，據《路透社》報導，英特爾（Intel）最新聲明，否認了台積電關於羅唯仁洩漏商業機密的指控，強調「全力支持羅唯仁加入」。

據《路透社》今（27）日報導，針對台積電提告羅唯仁院士一案，英特爾（Intel）發表聲明，表示「英特爾秉持嚴格的政策和管控措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方機密尋隙或智慧財產權。英特爾嚴格履行這些承諾」，然而聲明中卻指出，根據英特爾掌握的所有消息，「沒有任何理由相信針對羅先生的指控有任何依據」，展現出英特爾力挺羅唯仁的態度，此外，英特爾發言人也表示，歡迎羅唯仁重返公司。

廣告 廣告

此前，台積電指出，羅唯仁自民國93年7月起任職於台積電，並擔任副總經理，103年2月升遷為資深副總經理，今年7月27日正式自台積電退休。羅唯仁於任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭之同意書。114年7月22日進行離職面談時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職，卻在離職後旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

更多三立新聞網報導

台積電終於提告！專家曝羅唯仁「最慘下場」：恐遭英特爾切割、無法就職

香港大火燒44條人命！3人涉「誤殺」被捕身分曝 有工程顧問、公司董事

大S生前助白血病童！收私訊「直接匯百萬」 她淚：是大S給了第二次生命

香港大火影響擴大！延燒7棟樓、44死數百人失聯 港府宣布：今11校停課

