新／台積電驚天一漲！股價衝破1800元再創歷史 狂掀台股多頭巨浪

財經中心／師瑞德報導

台股今（28）日開盤氣勢如虹，護國神山台積電（2330）更是上演驚奇秀！在買盤強力推升下，台積電股價一舉突破1800元整數大關，盤中最高來到1805元，再創歷史新天價，市值更逼近47兆元，為台股多頭注入強心針。

早盤氣勢強勁 開高走高衝破1800大關

台積電今日開盤即展現強勁漲勢，以1790元開出，上漲10元，漲幅0.56%。隨後買盤持續湧入，股價一路震盪走高。在9點45分左右，台積電股價正式衝破1800元大關，最高來到1805元，漲幅達1.12%，成交量也放大至9516張。

市值逼近47兆 台股多頭強心針

台積電股價再創歷史新高，市值也同步攀升。以盤中最高價1805元計算，台積電市值已突破46.8兆元，距離47兆元大關僅一步之遙。台積電的強勢表現，不僅帶動半導體族群齊揚，也為台股大盤指數貢獻了超過160點的漲點，成為今日台股大漲的重要推手。

多頭架構穩固 後市展望樂觀

台積電近期法說會釋出樂觀展望，加上全球AI需求持續爆發，先進製程產能供不應求，都為台積電股價提供了堅實的支撐。今日台積電股價成功突破1800元關卡，顯示市場對於台積電未來前景充滿信心，多頭架構穩固，後市仍有續創新高的機會。



雖然台積電股價屢創新高，但也提醒投資人，短線漲幅已大，應留意追高風險，建議採取分批布局策略，並隨時關注國際情勢及產業變化，審慎評估投資風險。

台積電今(28日)盤中氣勢如虹，股價一舉突破1800元大關，最高來到1805元，再創歷史新天價。市值更逼近47兆元，帶動半導體族群齊揚，成為台股今日大漲的重要推手，顯示市場對其前景充滿信心。（AI製圖（圖／記者XXX攝影））

