新／台菲聯手破詐騙機房！17台嫌返台受審畫面曝

刑事局掌握四海幫在菲律賓的詐騙機房，去年5月與菲律賓聯手在宿霧高級別宿內逮捕17名台籍犯嫌，今天下午17人將返台受審，圖為馬尼拉機場登機畫面。（圖／翻攝畫面）





刑事局111年間偵辦幫派假投資詐騙案，掌握四海幫陳姓幹部長期在宿霧操控境外機房，去年5月刑事局會同菲律賓執法單位至宿霧共同執行搜索勤務，查獲詐欺成員陳男等17名國人(16男1女，含6名通緝犯)涉案組織詐欺機房，經菲律賓法院審理後將本案結案並執行遣返程序，今天下午將遣返這17人回台受審。

刑事局調查發現，該詐騙集團專門以愛情詐騙手法，誘騙被害人拍下私密照片，再藉此恐嚇行騙，初估被害人有上千人。111年間雖然集團遭偵破，但刑事局調查發現，有大部分幫眾遭起訴後仍密集前往菲律賓宿霧，加入幫派陳姓幹部於宿霧成立的詐騙機房工作。

廣告 廣告

詐團將機房設在菲律賓宿霧的高級別墅內。（圖／資料畫面）

刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經過將近11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認赴菲犯嫌藏身在菲律賓宿霧的高級別墅內。 去年5月14日，刑事局會同菲律賓執法單位至宿霧共同執行搜索勤務，查獲詐欺成員陳嫌等17人涉案組織詐欺機房。

經菲律賓法院審理後將本案結案並執行遣返程序，由刑事局派員協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，將於今日下午遣返陳姓犯嫌等17人回臺受審。