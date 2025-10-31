新／台鐵傳死亡事故！民眾肢體變形亡 鶯歌至桃園一度停駛

30日深夜，台鐵桃園市建國東路平交道傳出意外事故。（示意圖／東森新聞）





30日深夜，台鐵桃園市建國東路平交道傳出意外事故，一列154次自強號列車，與一名闖入軌道的民眾發生碰撞，該位民眾身體嚴重變形，當場明顯死亡。

有網友也在Threads上PO文表示，台鐵在火車上廣播「鶯歌-桃園」發生死傷事故。事故發生以後，行經「鶯歌-桃園」列車均有延誤，1280次區間車也因此停駛，隨後在21時22分放行，詳細案發原因待後續釐清。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

張老師專線：1980