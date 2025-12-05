新／台鐵調車人員遭撞 送醫搶救宣告不治

台鐵發生意外。（圖／東森新聞）





台鐵今（５）日上午10時傳出意外，花蓮站內一名調車人員正在進行貨物列車調車，結果遭貨物列車撞上，緊急通報119後送醫搶救，最終仍因傷重宣告不治，目前台鐵正在釐清事故原因。

調車人員遭撞亡。（圖／東森新聞）

事發在台鐵花蓮機務段，上午10點10分左右發生一起嚴重意外，一名年約35歲男性台鐵員工，因不明原因在機務段鐵軌上，遭貨運列車輾過，該鐵軌是機務段內部軌道

因此並未影響行車。

據目擊者表示，上午要將貨運列車移出站內，該人員應該是從貨運火車掉落，火車當時有頓了一下，但第一時間並沒有發現人員掉落軌道，看到時人已經躺在軌道上。台鐵發現後緊急撥打119將人送醫，初步研判男子傷勢右手開放性骨折、胸腔塌陷，當場沒了呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。

至於詳細死因，鐵警跟台鐵目前還在了解中。

