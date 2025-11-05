新／台8線清落石！工人開推土機撞山壁 失控墜百米深山谷亡

社會中心／陳佳鈴報導

一名林姓工人駕駛推土機執行公路落石清除作業途中，疑因不慎擦撞山壁失控，整輛推土機連同駕駛一併墜入百公尺深的溪谷。(圖/翻攝畫面)

台8線中橫公路今（5）日下午發生一起致命事故，一名林姓工人駕駛推土機執行公路落石清除作業途中，疑因不慎擦撞山壁失控，整輛推土機連同駕駛一併墜入百公尺深的溪谷，車體起火燃燒。救難人員趕抵時，林姓工人已明顯死亡。

事故發生於下午2時50分左右，地點在中橫台8線169.7公里、花蓮縣秀林鄉富世村路段。據了解，林姓工人奉公路局指派，駕駛推土機由東往西行駛，準備前往指定路段進行落石清除工作。推進過程中，推土機先擦撞右側山壁，疑似因此失去平衡，再衝向對向護欄，最後整部機具衝出路面，墜落約100公尺深的山谷。墜谷後推土機起火燃燒，現場濃煙竄天，目擊民眾立即通報119求援。

花蓮縣消防局接獲報案後，立刻派出新秀分隊、特搜中隊等單位前往救援。由於地勢陡峭、消防車輛無法靠近，救難人員採垂降方式抵達谷底。

救援小組到場後發現，推土機幾乎全毀，而林姓工人已明顯死亡。消防隊員完成現場處置後，於下午4時25分將遺體以吊掛方式移回路面，由警方及相關單位接手後續程序。

中橫公路山區道路蜿蜒狹窄、路況多變，施工人員及大型機具經常在峽谷邊作業，安全風險極高。目前警方已封鎖事故現場，調查人員將調閱行車軌跡、道路監視器以及推土機機況，釐清是否因機械故障、路面濕滑或駕駛操作失誤導致墜谷。

