新！台9線轎車失控撞橋墩 墜20米山谷垂降搶命

自小客車失控墜落20米深山谷，駕駛幸運獲救。（圖／東森新聞）





台東縣台9線394K處上午9點多，一輛自小客車行經該處先是撞到路牌，再撞到橋墩，整輛車失控摔落20米深的山谷，駕駛幸運獲救。

白色轎車突然偏移，猛烈撞上路牌跟水泥橋墩，噴飛翻了一圈，隨後翻落山谷，畫面相當驚險，後方駕駛見狀嚇壞趕緊報案，救難人員獲報到場，在消防協助之下，利用垂降方式下山谷救援，再利用長背板固定駕駛，用懸臂拉繩將他救起。

案發在台東7號上午9點多，40歲駕駛開車行經台9線不小心撞到路牌跟橋墩，兩度撞擊導致他連人帶車，翻落隔壁20米深山谷。

廣告 廣告

大武大隊副大隊長陳振文：「我們有4名消防同仁，到底下協助患者脫困，使用破壞器材，將車輛破壞後，再用器材車鋼欄跟繩索，將患者吊掛上來。」

整起救援行動耗費了一個半小時，所幸有順利救到人，現在肇事駕駛，也被緊急送醫救治，是否涉嫌違規駕駛，詳細肇事原因，等待警方進一步釐清。

更多東森新聞報導

花蓮「苦茶油牧師」載弟外出遭追撞 送醫搶救不治

機車阿嬤追撞曳引車、小客車撞樹 花蓮台9線「1小時2死亡車禍」

台9線恐怖死亡車禍！貨車猛撞轎車 釀1死2傷

