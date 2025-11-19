新／呂文婉拜廟遭陌生婦人塞籤詩「詛咒」？拱天宮說話了

記者陳佳鈴／苗栗報導

拱天宮表示，許多人會假借神佛傳遞訊息，但皆非廟方立場！（圖／翻攝畫面）

藝人呂文婉近日在社群分享，在白沙屯拱天宮拜拜遭遇的驚魂記！她透露日前到廟裡拜拜時，竟遇上一名陌生婦人上前塞給她一張籤詩，後來遭到廟方的義工衝上前撕毀，引發議論。對此，廟方回應強調，該行為並非官方志工所為，呼籲信眾若遇異常情形務必立即向廟方通報，避免遭不肖人士誤導。

呂文婉 18 日在社群平台分享，她一大早備妥鮮花素果前往拱天宮參拜，並說自己並非「一年信徒」，平時固定一至兩個月就會到廟裡走走。當天正在殿內禮拜時，忽然聽到有人喊她的名字，她出於禮貌回頭點頭致意，以為只是認出她的粉絲，沒想到對方竟突然塞給她一張籤紙，聲稱是「老師要與妳結緣」，說完便匆匆消失。

更離奇的是，呂文婉還來不及查看內容，一旁的廟方義工立刻上前將籤紙撕毀丟棄。義工向她解釋，廟內偶爾會出現假借宗教名義接近信眾的不肖人士，可能藉由「恐嚇式籤詩」、假稱通靈、或以「結緣」名義攀談，最終意圖騙財；也不排除有人試圖藉由詭異手法「轉運」或製造心理壓力。

廟方呼籲，民眾在廟內若遇到任何可疑人士或不妥行為，務必立即尋求穿制服的志工或管委會人員協助。（圖／翻攝畫面）

呂文婉得知後感嘆，「舉頭三尺有神明，居然有人敢在媽祖面前動歪腦筋，不怕現世報嗎？」

對於事件引起外界關注，拱天宮廟方也做出正式回應，廟方表示，常常有看到呂文婉來廟裡拜拜，但發生此事，呂文婉並未立即向廟方反映，是透過她的發文才得知此事。廟方表示，部分信徒會擅自以「神明指示」、「志工身分」向他人發表看法，但其言行均不代表官方立場。廟方呼籲，民眾在廟內若遇到任何可疑人士或不妥行為，務必立即尋求穿制服的志工或管委會人員協助。

