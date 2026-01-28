新／哥倫比亞嚴重空難！機上乘客全罹難 傳有多名政要

國際中心／游舒婷報導

哥倫比亞28日發生一起嚴重空難，一架隸屬國營航空公司的小型飛機墜毀，機上15名乘客全數罹難，後續有消息指出，罹難者包括多名政要，甚至還有一名國會選舉候選人。

哥倫比亞飛機墜毀，機上15人全數罹難。（圖／翻攝自pixabay）

根據外媒報導，哥倫比亞東北部北桑坦德省（Norte de Santander）一架國營航空公司 Satena 的小型飛機，於28日飛行時失聯，隨後證實在偏遠山區墜毀，機上15人全數罹難，後續傳出，機上有多名政要，目前已知有一名國會議員，相關單位已展開事故調查。

該架航班編號 NSE8849，於當地時間上午11時42分自庫庫塔（Cúcuta）卡米洛．達薩機場起飛，目的地為山區城鎮奧卡尼亞（Ocaña），航程約40分鐘，不過飛機起飛後不久就和航管單位失去聯繫。官方尚未公布墜機原因，僅表示將展開全面調查。不過因為事故發生地位於偏遠山區，地形崎嶇、交通不便，增加搜救與調查難度。

據悉，罹難者中包括國會眾議員金特羅（Diógenes Quintero），他是知名人權捍衛者，長期代表哥倫比亞內戰受害者發聲。航空公司指出，金特羅的多名幕僚也在飛機上，另有即將參與3月國會選舉的候選人卡洛斯・薩爾塞多（Carlos Salcedo）。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）後續在社群平台 X 發文表示，對這起事故「深感哀痛」，並向罹難者家屬致上慰問。

