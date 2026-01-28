新／哥倫比亞嚴重空難！機上乘客全罹難 傳有多名政要
國際中心／游舒婷報導
哥倫比亞28日發生一起嚴重空難，一架隸屬國營航空公司的小型飛機墜毀，機上15名乘客全數罹難，後續有消息指出，罹難者包括多名政要，甚至還有一名國會選舉候選人。
根據外媒報導，哥倫比亞東北部北桑坦德省（Norte de Santander）一架國營航空公司 Satena 的小型飛機，於28日飛行時失聯，隨後證實在偏遠山區墜毀，機上15人全數罹難，後續傳出，機上有多名政要，目前已知有一名國會議員，相關單位已展開事故調查。
該架航班編號 NSE8849，於當地時間上午11時42分自庫庫塔（Cúcuta）卡米洛．達薩機場起飛，目的地為山區城鎮奧卡尼亞（Ocaña），航程約40分鐘，不過飛機起飛後不久就和航管單位失去聯繫。官方尚未公布墜機原因，僅表示將展開全面調查。不過因為事故發生地位於偏遠山區，地形崎嶇、交通不便，增加搜救與調查難度。
據悉，罹難者中包括國會眾議員金特羅（Diógenes Quintero），他是知名人權捍衛者，長期代表哥倫比亞內戰受害者發聲。航空公司指出，金特羅的多名幕僚也在飛機上，另有即將參與3月國會選舉的候選人卡洛斯・薩爾塞多（Carlos Salcedo）。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）後續在社群平台 X 發文表示，對這起事故「深感哀痛」，並向罹難者家屬致上慰問。
更多三立新聞網報導
快檢查！1.49億筆帳密資料庫外洩 Gmail、蘋果、IG全中鏢
剛宣布關7間分店！知名大賣場爆財務危機 員工薪水發不出
收中獎發票通知！他點進官網1.6萬飛了 一票苦主驚：差點上當
川普等不及怒加關稅！李在明受不了轟國會：立法太慢拖垮政府
其他人也在看
印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場加強入境篩檢
立百病毒主要由果蝠及豬等動物攜帶，可引發發燒、腦炎等重症，致死率高達40%至75%。儘管病毒可人傳人，但傳播並不容易，通常需與感染者長時間密切接觸；實務上，多數人類感染案例與接觸受感染的果蝠，或食用遭其污染的水果有關。根據《路透社》報導，印度於2025年12月下旬確...CTWANT ・ 49 分鐘前 ・ 1則留言
伊朗高度戒備美國 若遭攻擊將史無前例回應
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）28日在社群平台發文，聲稱一支龐大的艦隊正駛向伊朗，警告伊朗「時間不多」，須儘快坐上談判桌，以免遭遇比去年「午夜之錘行動」（Operat...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1則留言
篠崎泫昔讚Toyz「持久型」！交往內幕全說了 被爆獄中低調結婚
知名實況主Toyz（劉偉健）販售大麻菸彈遭判刑4年2個月，入獄前直播認愛台日混血女星篠崎泫，感情動向備受關注。如今他服刑超過1年9個月，昨（28）日被爆已在獄中低調登記結婚，對此篠崎泫回應「之後有好消息會跟大家說」。回顧篠崎泫過去曾在節目中分享兩人交往契機，大讚對方追求她時是「持久型」。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1則留言
年銷上億！好市多烤雞「驗出2成分」翻車 在美遭消費者集體提告原因曝光
好市多（Costco）烤雞是必買商品，不過美國好市多有2名消費者指控，當地自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）美式大烤雞（Rotisserie Chicken）涉嫌不實廣告，在加州南區聯邦地區法院被消費者提起集體訴訟。鏡週刊Mirror Media ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
分析：「美國優先」導致盟友轉向中國
特朗普重返白宮已經一年有余，路透社發表分析文章指出，在這位美國總統的「美國優先」政策之下，中國的經濟似乎比一年前更有韌性，美國的傳統盟友也紛紛轉向更為務實的政策。德國之聲 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
網路瘋傳「白銀存摺」攻略文 台銀示警：未提供相關業務
受地緣政治震盪及美元持續疲軟影響，國際金價近期頻改寫歷史新高，而白銀也水漲船高，孰料有不肖人士竟在網路上發布「台灣銀行白銀存摺全攻略」相關文章；對此，台灣銀行發聲明澄清，台銀有黃金存摺但從未提供白銀存摺相關業務，請民眾切戶受網路不實資訊誤導。鏡週刊Mirror Media ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言
快訊／無人生還！哥倫比亞小飛機墜毀釀15死 現任國會議員也罹難
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導哥倫比亞28日發生重大空難。一架載有15人的小型飛機起飛後不久即失聯，隨後被證實墜毀於郊區山嶺。民航局確認，機上13名乘...FTNN新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 1則留言
奧客大鬧佳德鳳梨酥！想換貨遭拒竟使出「天殘腳」 小編神還原被大讚：被耽誤的作家
知名伴手禮名店「佳德鳳梨酥」臉書粉專昨（28日）發文分享，近日有一名「武林人士『天殘』」到店裡購買鳳梨酥，半小時後回來想要換貨，但店員表示除非有瑕疵，當店售出一概不提供退換，怎料對方顏面盡失後竟使出「天殘腳」、踹非無辜的購物盤，隨後逃往捷運站。有趣的是，臉書小編以武俠小說的文筆神還原這段過程，被眾人大讚太有才華，直呼：「這是被鳳梨酥耽誤的武俠小說作家嗎」。鏡週刊Mirror Media ・ 33 分鐘前 ・ 發表留言
川普揚言提高韓關稅 美財長：有助推進各項事務
（中央社記者廖漢原紐約28日專電）美國財政部長貝森特今天對韓國國會至今未通過美韓協議指出「除非國會核准，否則沒有協議」，他未回應對韓關稅是否會升至25%，僅強調「這有助於繼續推進各項事務」。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金融時報：美將對烏克蘭安全保證與割地掛鉤
（中央社基輔27日綜合外電報導）金融時報今天報導，美國總統川普政府已向烏克蘭指出，美國對烏克蘭的安全保證，取決於烏方是否同意一項內容很可能要求將頓巴斯地區割讓俄羅斯的和平協議。白宮官員駁斥不實。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蕭旭岑率團赴陸 國共智庫論壇2月3日北京登場
國民黨副主席蕭旭岑昨宣布，將於二月二日至四日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與四十名專家學者前往中國大陸北京，出席雙方智庫...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
苗栗頭屋台13線機車自撞 2男摔溝、卡鐵網雙亡
（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣台13線頭屋路段下午發生死亡車禍，1輛雙載機車不明原因自撞，其中1人摔落排水溝、另1人彈飛卡在工廠防盜鐵絲網圍籬，兩人送醫雙雙不治，事故原因待警方進一步調查。中央社 ・ 14 小時前 ・ 8則留言
股民小確幸升級！領紀念品不用再排隊？集保「3大便民彩蛋」
114年（2025年）台灣經濟表現亮眼，資本市場熱絡，但對廣大投資人來說，最「有感」的恐怕不是冷冰冰的數字，而是切身的便利服務。臺灣集中保管結算所（集保）公布最新營運成果，在總保管市值衝破130.9兆元創新高的亮麗成績單背後，其實藏著讓股民荷包省錢、辦事省力的「3大便民彩蛋」，其中最受矚目的，莫過於預告將推動「股東會紀念品電子化」，未來領紀念品恐將告別大排長龍的時代！三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
超扯！法官生病竟遭霸凌 法界聲援周靜妮籲停止二度傷害
【記者 陳顗喆／台北 報導】法院是暗黑的職業修羅場？近來法官遭霸凌爭議持續延燒，臺灣人權智庫於1月28日舉行座台灣好報 ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
川普警告核協議時間不多 伊朗回嗆「準備扣扳機」
美國總統川普警告伊朗，核協議「時間不多了」，在此同時，美國在海灣地區增兵。德黑蘭方面則表示，武裝部隊已經做好扣扳機的準備，隨時應對任何侵略行為。（戚海倫報導） 隨著美國在海灣地區不斷加強軍事部署中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
「民國奇人」譚延闓，拒娶宋美齡、讓位給蔣介石，究竟為了什麼？
譚延闓、宋美齡、蔣介石，這三個名字交織在民國歷史的關鍵轉折點，留下了一幕讓後世驚嘆的傳奇。令人不敢置信的是，當年由國父孫中山親自作媒、最有機會成為宋美齡夫婿的男人，竟然斷然拒絕這門權勢聯姻；更在權力巔峰時，主動將國民政府主席大位拱手讓給蔣介石。這位被譽為「民國奇人」的譚延闓，在那個權慾熏心的時代，究竟是為了什麼才選擇這般清流？（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3則留言
阿里山最強新開幕民宿！璦勒芬莊園一泊二食，躺床看日出、頂樓無邊際泳池
璦勒芬莊園民宿是一間結合自然景觀與質感設計的全新開幕嘉義山景住宿，地處隙頂地區，海拔約 1250 公尺，周邊被茶園、山稜與溪谷環繞，視野相當開闊。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攻頂台北101被罵「玩命消費危險」 Netflix遭轟不負責任回應了
美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），最終在全球無數雙眼睛的見證下成功登頂台北101。不過，霍諾德這場具有極高風險的國際行動背後，其實也充斥著許多外媒與攀岩界人士的質疑，此類直播更被砲轟「根本就是在玩命」，並且帶有「獵奇」與「不負責任」的成分。自由時報 ・ 1 天前 ・ 385則留言
移民執法致死案發酵 官員停職、川普再批市長不合作
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國明尼阿波利斯市移民執法致死案持續發酵，就在政府宣布涉案官員停職之際，先前才承諾阻止風波擴大的川普今天卻又砲轟市長，稱其拒與聯邦合作鏟除非法移民，是在玩火。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
我明明活著！妹子看新聞嚇傻「電視說我死了」 根本假訊息殺人
根據外媒報導，該名女子名為錫安（Noya Zion），日前在家中觀看以色列第12頻道新聞時，赫然發現自己的照片被標示為「死於伊朗抗議事件的猶太裔人士之一」，新聞內容甚至將她誤認為另一名名為賈瓦赫里安（Sanaz Javaherian）的示威者，指稱她在抗議中被捕並遭伊朗安全部隊毆打...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 1則留言