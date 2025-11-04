新／噁男警受訓竟偷拍女警 彰化警撂重話了：刑懲並行 1周內給結果

記者陳佳鈴／彰化報導

彰化某分局員警到新竹受訓竟然偷拍女同事被抓，讓彰化縣警局顏面無光，撂重話刑事責任跟懲處並行，最快一周就有結果。（圖／資料照）

彰化縣警察局南彰化某分局一名警員，10月31日前往新竹縣參與警政署舉辦的「安全駕駛訓練課程」期間，竟涉嫌在宿舍內偷拍女警更衣畫面，行徑遭當場識破，不僅在現場被壓制報案，手機也遭扣押，全案目前依《妨害秘密罪》移送新竹地檢署偵辦。彰化縣警察局今（4日）也說出重話，本案刑責與行政懲處將同步進行，若調查屬實，將從重處分、絕不寬貸。

據了解，事發地點位於中國科技大學新竹校區宿舍。當日來自全國的受訓警員入住同區宿舍休息，期間一名女警到房間更衣時，突然聽見明顯的手機快門聲，轉頭驚見門口有一名男性警員持手機朝她方向偷拍。女警震怒大喊「有人偷拍！」、「有色狼！」，引來其他受訓學員衝入查看，當場制止該男警，並協助報案。

警方到場後，立即依現行犯將其逮捕，並查扣涉案手機。該名警員在警詢時聲稱「一時糊塗、臨時起意」，辯稱僅拍攝一次、影像未外傳。但女警強調已嚴重侵害她的隱私與人格尊嚴，並提出提告。

本案曝光後，立即引發警界震盪。彰化縣警察局長陳明君嚴正表示，警察是公眾信任的執法者，卻有人以官舍與同仁之便進行偷拍，已嚴重損害警察形象與同仁權益，絕無可能包庇。他指出，除刑事偵辦外，彰化縣警局將召開考績會，若確認違紀，必定依規處分，清除害群之馬。

督察長楊志傑進一步表示，全案已啟動內部行政調查，相關錄影、通訊與手機資料均列為蒐證重點。本週內將召開考績會，要求當事人陳述，全案採「刑、懲並行」，若犯罪事實明確，從嚴從重處理，以捍衛警紀。

