新／國三生割頸案 被害父發不自殺聲明...再提5訴求

新北市2023年12月25日發生震驚社會的校園割頸案，郭姓少年為替林姓「乾妹」出氣，持彈簧刀猛刺楊姓國三生10刀致死。一審新北地院將行兇的郭姓少年及涉嫌教唆的林姓少女，依殺人罪分別判處9年及8年有期徒刑。因家屬認為量刑過輕提起上訴，高等法院今（23）日宣判，改判郭姓少年12年、林姓少女11年，全案仍可上訴。



面對仍可上訴的結果，被害楊姓學生的父親沉痛地發出「不自殺聲明」，表達對司法制度的絕望與不滿。

國三生父 沉痛發出「不自殺聲明」

楊父在聲明中沉痛表示，並非輸不起官司，而是恐懼加害人假釋出獄後的報復。他強調：「現在的現實是被害者家屬與證人每天活在恐懼之中，加害者卻受司法層層保護。誰來保證我們的生命安全？」為此，他必須鄭重聲明自己與家人絕不會自殺。



楊父更哽咽向亡兒致歉：「爸爸已經用盡所有力氣，但換來的不是公平正義，而是制度一次又一次的踐踏。」他認為，這已非單一案件，而是系統性地忽視被害者權益。

楊父質疑《少年事件處理法》淪加害者的「遮羞布」

楊父質疑《少年事件處理法》，已淪為加害者的「遮羞布」。楊父指出，被害家屬申請信賴之人旁聽，竟因「有礙少年健全成長」這個理由遭駁回，，且家屬無法閱覽加害者資料；反觀家屬的住址與個資卻被完整揭露，甚至讓加害者知曉，使守法者暴露於風險之中。「知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷，制度究竟在保護誰？」

楊父提北捷隨機殺人案：社會安全何在？

而台北捷運在19日又發生隨機殺人事件，楊父認為這是社會的嚴重警訊。他認為過度縱容暴力犯罪並非寬容，而是將社會推向險境，並質疑「誰能保證曾犯下殺人罪的人，出獄後不會再犯？」，楊父表示「若制度不改，我的孩子不會是最後一個犧牲者。」他並呼籲應還給教師合理的管教權，強調「教育不是縱容，安全不應是侵害人權」。

對此，楊父提出5訴求，盼社會與立法、司法機關能正面積極回應：



1.保障被害人家屬與證人的人身安全，避免加害人假釋或出獄後報復。

2. 重大殺人刑案不適用《少年事件處理法》，犯罪紀錄不得塗銷。

3. 修法保障被害人家屬訴訟參與權，包括閱覽卷宗與實質知情權。

4. 面對北捷等隨機殺人引發的社會不安，法官應維護法紀，而非一味濫好人。

5. 殺人就要有死刑。殺人償命天經地義，完全沒有模糊空間。

