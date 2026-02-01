新／國泰班機小港起飛漏滑油返航 影響200旅客

春意悄然在枝頭綻放，臺北市逸仙公園、士林官邸、青年公園、榮星花園公園、南港公園、雙溪公園、志成公園，以及奇岩2、3號公園等多處公園梅花陸續盛開，為城市妝點出淡雅動人的早春景緻。其中，深受國內外旅客喜愛的逸仙公園，以及位於捷運紅線的奇岩公園綠地，近日皆可見梅花吐露芬芳，潔白與淡粉色花朵映襯藍天綠地，吸引不少市民前往賞花、拍照，感受季節交替的自然之美。公園處表示，梅花為冬末春初最具代表性的花卉之一，素有「報春花」之稱，因能耐寒綻放，象徵堅韌、希望與新生。其花色以白色、淡粉及桃紅為主，花瓣清雅、花形簡潔，盛開時不僅姿態高潔，亦散發淡淡幽香，常在乍暖還寒之際為城市帶來最早的春意。相較於其他春花，梅花花期短暫，稍縱即逝，更顯其珍貴，也讓賞梅成為每年初春不可錯過的季節風景。公園處青年所主任吳旻靜指出，位於市中心的逸仙公園，園區內梅樹分布於綠地及步道周邊，初春時節，梅花在國父史蹟館等歷史建築環繞下悄然綻放，花影與古樸建築相互輝映，展現出靜謐而典雅的城市風情。漫步園區，微風輕拂、梅香隱隱，是上班族與旅客放慢腳步、沉澱心靈的首選賞花地點，也讓民眾在繁忙的城市節奏中，感受一抹難得的清新與寧靜。公園處說，位

