新／國道一號6車連環撞釀大塞車！車流回堵8公里

高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區昨(16)日下午5點多，一名73歲老翁開車經土庫一路，他從陸橋下來，想要右轉進巷子，沒想到撞到直行的機車，接著又撞上待轉區的7輛機車，造成9人受傷，有人被拖行，有人骨折、挫傷，其中一人傷勢嚴重，急救後還是宣告不治！！監視器畫面拍下，直行中機車遭到一輛轎車撞上後，緊接著車輛持續往前，撞擊待轉格內的機車騎士。遭撞的機車騎士，倒地不起，現場散落車輛零件等雜物，一片狼藉。華視新聞記者林柏睿說：「這些機車其實它的車頭板金零件，都是有出現變形甚至毀損的一個情況。」遭撞的騎士們，共9人，分別被送往醫院救治，但當時，遭到撞擊的50歲男騎士，送醫後宣告不治，遺留現場的車輛，車殼後照鏡全被撞斷，可見當時撞擊力道，並不小。記者VS.附近住戶說：「(就是剛剛車禍的東西喔)對，剛那個警察，叫我先放這邊。」附近住戶說：「他不快就像撞球這樣，先撞一輛又撞一輛。」事故發生在昨(16)日下午5點多，73歲陳姓男駕駛，從高雄楠梓區土庫一路陸橋行駛而下，就在右轉過程，先是與直行機車，發生擦撞，接著疑似為了回正車輛，又撞上路旁待轉區的7輛機車，有人被撞得倒地不起，還有騎士被拖行，分別有骨折及擦挫傷情形。記者VS.肇事駕駛說：「沒有暴衝，我就順順的開下來要開到慢車道，(車速有比較快嗎)慢慢的。」楠梓分局交通分隊小隊長郭正雄說：「陳姓駕駛未飲酒情事。」陳姓駕駛未飲酒，警方初步排除駕駛酒駕，只是釀成1死8傷事故意外，陳姓駕駛後續也被依照，過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，將要查明，詳細事發經過。 原始連結

華視影音 ・ 9 小時前